Ángel Ceña junto a los candidatos a Congreso y Senado por parte de Soria ¡Ya!. Fotografía: Soria ¡Ya!

Confirmado: Soria ¡Ya! elige a Juan Antonio Palomar como candidato al Congreso y a David Romera para el Senado

Ángel Ceña, secretario general de Soria ¡Ya! ha explicado, en la mañana de este lunes, 19 de octubre, el proceso de primarias que se ha celebrado del jueves 15 al sábado 17 del mismo mes en la sede de la formación.

Todos los afiliados que están al corriente del pago de su cuota han podido elegir entre los cuatro candidatos presentados.

De esa manera se ha establecido el orden de los candidatos, siendo el primero y el segundo más votados el primer candidato del Congreso y el primer candidato al Senado respectivamente.

Ceña ha presentado los resultados obtenidos, de manera que ha explicado que han votado el 57,40% de los afiliados lo cual cree desde la formación que es un buen porcentaje y a pesar de dar la facilidad de poder votar durante estos días en la sede.

Comprenden que hay afiliados que residen en pequeños municipios de la provincia e incluso sorianos que están estudiando o trabajando en Madrid, Zaragoza y no han podido acercarse debido a vernos obligados a hacer unas elecciones primarias tan rápido y precipitado.

Ángel Ceña ha manifestado que desde Soria ¡YA! están “satisfechos de la participación” ya que han organizado estas primarias “en tiempo record y han cumplido su objetivo que es que todos los afiliados que quisieran pudieran manifestar con su voto el que creen es el mejor candidato para las próximas elecciones del 29N”.

También ha añadido que desde la formación creen que “el proceso de primarias deberían realizarlo todos los partidos, en caso contrario es difícil entender para qué tienen afiliados”.

Ángel ha denunciado cómo se reparten los cargos y los dedazos de los otros partidos. “Lo que hemos realizado en Soria ¡Ya! es lo que creemos que todos deberían hacer. Somos transparentes y permitimos presentarse a todos los que así lo desean y lo hemos vuelto a demostrar”.

Ceña ha explicado cómo el sábado celebraron en la sede a las 19 horas el recuento, hoy han convocado para presentar al primero y segundo más votados.

Los cuales ocuparán el primer puesto en el Congreso y el primer puesto en el Senado respectivamente.

“Salen de su casa, de sus pueblos, de sus trabajos para defender los intereses de toda la provincia de Soria. Para incorporarse al proyecto de Soria ¡Ya!. Gente que no sale de ningún despacho, sino del terreno» ha defendido el secretario general”, ha añadido.

Resultados

El resultado ha sido Juan Antonio Palomar con el 41,94%, David Romera con 40,33%, Fernando del Amo con 12,90 % , Raúl Martínez 3,22 %, votos en blanco 1,61%.

Por tanto el primer puesto al Congreso es para Juan Antonio Palomar al ser el candidato más votado, seguido de David Romera el cual ocupará el primer puesto para el senado.

Juan Antonio Palomar Palomar tiene 48 años. Vive en la capital de Soria pero desciende de Matute de Almazán, una pedanía de Matamala de Almazán.

Es técnico de emergencias sanitarias y trabaja de ello en Soria. Es una de las caras visibles desde finales de 2017 en la Plataforma Soria ¡Ya! . Durante estos últimos 4 años ha estado representando a Soria ¡Ya! como procurador en las Cortes de Castilla y León. Por tanto, ya tiene experiencia en las instituciones.

“Como soriano, a mis 48 años, no he visto nunca que se nos trate igual que a otras provincias de España. Como soriano, estoy más que harto. Pero, ¿quién va a pedir por Soria, si siempre nos conformamos? Una cosa está clara: si no estamos, no nos oyen”, ha explicado.

“Y da igual el color, todos hacen oídos sordos… La única opción para ser escuchados y reivindicar lo que, como españoles, nos pertenece, es Soria ¡Ya! Porque nacimos para ser la voz de nuestra provincia; nuestro espíritu de unión y nuestras ganas de progresar se mantienen intactos; y porque somos gente normal, preocupada por nuestro presente y también por nuestro futuro”, ha manifestado Palomar.

Ha finalizado con “un futuro que se empeñan en negarnos, pero que, como sorianos convencidos, seguiremos pidiendo que sea el que nos merecemos”.

El primer puesto en el Senado lo ocupará David Romera Sevillano. Tiene 30 años. Nacido en Soria y residente en Fuensaúco. Estudió el Grado superior de actividades físicas, deportivas y animación de grupos.

Trabaja como carpintero metálico. Se presenta por Soria ¡YA! después de estar en el grupo de Jóvenes Soria ¡YA! Convencido de que el único voto útil que sirve para representar a nuestra provincia es el de Soria ¡YA! ya que el otro voto significa la lucha contra el abandono constante de esta provincia como nos lo han demostrado.

“Me siento muy respaldado por estos resultados , que me llenan de ilusión y fuerza para afrontar la campaña de una manera activa y estaría encantado de representar a Soria y los sorianos en las instituciones. Porque no olvidemos que este partido es un instrumento de la Plataforma Soria ¡Ya! creada precisamente contra el olvido institucional que sufría y sufre la provincia”, ha añadido David Romera.

Ha incidido en que “la mejor manera de que las instituciones no se olviden de nosotros es estando en ellas y llevar la voz de los sorianos a ellas y no una voz dirigida desde Madrid como otros partidos”.

“En esta precampaña he hecho hincapié en el voto útil y estoy convencido de que llevar esa voz es lo útil para esta provincia”, ha finalizado.

“Como veis sorianos de verdad que aman su tierra y quieren defender su tierra cansados del olvido institucional y de los políticos que hay en Madrid representándonos dan el paso con valentía e ilusión para representar su provincia”, ha finalizado Ángel Ceña.