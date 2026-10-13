Herido un hombre tras sufrir un accidente con su tractor en un pueblo de Soria: trasladado en helicóptero al hospital
El suceso se ha producido a las 13:42 horas de este martes, 13 de octubre.
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Un hombre de unos 65 años ha resultado herido tras sufrir una salida de vía con su tractor en la SO-P-1051, en el municipio de Valdegeña (Soria), como ha informado el Servicio de Emergencias 112.
El suceso se ha producido a las 13:42 horas cuando el centro de emergencias ha recibido una llamada alertando del suceso.
Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.
En el lugar, el personal sanitario ha atendido a un varón de unos 65 años que ha sido trasladado posteriormente en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Soria.
Otro herido en la N-234
Además, el Servicio de Emergencias ha informado de otro accidente que ha dejado a un varón de unos 25 años herido.
Una llamada, a las 11:59 horas, al centro de emergencias informaba de la salida de vía de un turismo que ha dado varias vueltas de campana en el kilómetro 375 de la N-234 en Cidones (Soria).
Los alertantes informaban de que un varón había resultado herido y se encontraba atrapado en el interior del vehículo.
Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Soria, a los Bomberos de Soria y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una UVI móvil.
En el lugar, el personal sanitario ha atendido a un varón de unos 25 años que ha sido trasladado posteriormente en UVI móvil al Complejo Asistencial de Soria.