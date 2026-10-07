El PP de Soria plantea convertir el centro de acogida de inmigrantes de Los Royales en residencia de estudiantes

El Partido Popular de Soria ha propuesto convertir el Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) de Los Royales en una residencia de estudiantes, como alternativa a su puesta en funcionamiento en las condiciones previstas actualmente.

José Manuel Hernando, senador soriano, ha presentado esta propuesta durante la comparecencia de balance de legislatura de los parlamentarios nacionales del PP.

“Nos genera una enorme preocupación, a nivel del Ayuntamiento de Soria, el centro de acogida de protección internacional, el CAPI de Los Royales y que sigamos sin saber exactamente cuál es el uso que está previsto y para cuantas personas”, ha señalado Hernando.

Los populares han indicado que su intención es “impedir que el CAPI se convierta en un centro que vaya en contra de los intereses de los ciudadanos” y han indicado que “hay que tener en cuenta que tiene un aforo previsto de más de 200 personas cuando las normas de la Comunidad no autorizan más de 100 plazas”.

“Otro problema es que ignoramos cuál va a ser el verdadero uso que va a dar el Gobierno al CAPI. La intención del Partido Popular y lo he manifestado en muchas ocasiones, es tratar de evitar que el CAPI se convierta en un centro para menas y que abra en Soria”, ha señalado el senador.

Los parlamentarios populares han planteado “alternativas” como “convertirlo en residencia de estudiantes” para “evitar al barrio y a la ciudad de Soria un centro desproporcionado en relación con el tamaño de la ciudad”.

Balance de la legislatura

Los parlamentarios nacionales del Partido Popular por Soria han hecho un balance “totalmente negativo” de esta legislatura, cuyas Cámaras fueron disueltas en el día de ayer como recoge el Boletín Oficial del Estado.

El diputado nacional, Tomás Cabezón, ha querido señalar que si se ha hablado de Soria en ambas Cámaras, “ha sido porque lo han hecho los parlamentarios populares que han presentado más de 1.800 iniciativas relacionadas con los temas que interesan a la provincia”.

La ausencia de Presupuestos Generales del Estado durante toda la legislatura “ha impedido conocer cuáles eran las líneas generales de actuación del Partido Socialista con Soria”, puesto que “con unos Presupuestos Generales prorrogados de 2023, y sin opción a presentar enmiendas a unos presupuestos que no han sido ni presentados ni elaborados, y que los socialistas sorianos no han presentado ninguna iniciativa para esta provincia”.

Tomás Cabezón ha destacado “la negativa socialista de aplicar al máximo las Ayudas al Funcionamiento aprobada por la Unión Europea, perjudicando a la economía soriana con pérdidas de más de 120 millones de euros que se han dejado de recibir por un enroque socialista”.

“Más de año y medio sin tren a Madrid, es otra de las tomaduras de pelo del Psoe con Soria, puesto que además de los retrasos sin fecha que hacen dudar de su apertura, ni tan siquiera se ha aprovechado para electrificar la línea”, ha añadido los populares.

Electrificación que “no se puede llevar a cabo por falta de potencia”, cuando “la provincia de Soria es generadora de electricidad que se exporta a otros lugares, sin dar opción al desarrollo provincial”, han incidido.

Tomás Cabezón ha denunciado que “el túnel Soria-Torralba presenta un progresivo hundimiento por los marcos, que hace poner en peligro la reapertura rápida de esta vía”. Sin olvidar que del segundo estudio de viabilidad de la Soria-Castejón “nada se sabe después de ocho años de gobierno socialista y ha recordado que fue Felipe González el que dejó esta línea sin servicio”.

En infraestructuras, Cabezón ha destacado que la autovía Los Rábanos-La Mayona “lleva desde 2018 actualizando un proyecto y que ha sido en 2025 cuando se ha licitado por un plazo de dos años, así que han hipotecado este tramo fundamental durante más de 10 años”.

En lo relativo a la A-15, “de nada sirvió la visita en 2023 del ministro Puente, porque se sigue sin licitar el tramo de Ágreda-Tarazona, ya que no hay voluntad presupuestaria”, han afirmado los parlamentarios del PP.

“El Centro de datos lleva un retraso de dos años y carece de la Relación de Puestos de Trabajo, sobre el que se ha preguntado al gobierno en el Congreso, al igual que la BRIF de Lubia, que hace tres años debiera estar acabado”, han añadido.

“Otro fracaso del gobierno socialista para con Soria”, ha señalado Cabezón, “es la fibra óptica”, que fue anunciada a bombo y platillo con el Programa Única y no ha llegado al 80% de los municipios por renuncia de las empresas adjudicatarias.

El senador popular, José Manuel Hernando, ha remarcado que ha sido una legislatura “dañina para Soria, sin presupuestos, siendo la única fuente fiable para conocer posibles inversiones el Gobierno de Pedro Sánchez, caracterizado por sus mentiras reiteradas”.

“Un balance de incumplimientos y traiciones que se ha materializado en más de 40 leyes aprobadas en el Senado y que actualmente están en el limbo del Congreso, porque los socialistas no las tramitan”, ha indicado.

Hernando ha destacado dos de las leyes que tienen su raíz en Soria, como la Ley de Montes de Socios y el Mecanismo Rural de Garantía, que no saldrán adelante hasta que no llegue el gobierno presidido por Núñez Feijóo.

“El alcalde socialista y senador por Soria, Javier Antón, se ha limitado a calentar su escaño del Senado durante tres años y ha votado en contra de iniciativas en beneficio de Soria”, ha afirmado.

“Los incumplimientos del gobierno se suceden con Soria, sin aplicar las ayudas al funcionamiento, sin la implicación de SEPES en el polígono de Valcorba, sin avanzar en las infraestructuras viarias de la A-11 y de la A-15 y procediendo a sentenciar la única línea de tren que une Soria con Madrid”, han señalado los populares.

Han indicado que “se sigue aumentando la brecha digital, se agranda el problema energético industrial y perdura un retraso eterno en el Centro Nacional de Fotografía, sin olvidar el fraude de la vivienda que en la capital cada día es más grave”, puesto que “son incapaces no solo de poner suelo público a disposición del mercado, ni tan siquiera de adjudicar las pocas viviendas de las que disponen en el Trinquete o las antiguas casas de los maestros”.

Tomás Cabezón ha sentenciado que un pueblo de 30 habitantes, como Suellacabras, ha puesto más viviendas a disposición de los vecinos que Soria capital, siendo el ayuntamiento de Soria el mayor tenedor de vivienda inmovilizada, con las del Trinquete y las rehabilitadas en la calle Mesta y calle Sagunto, y el mayor tenedor de terreno habilitado para edificar.