Nuevo rescate en la Laguna Negra: un helicóptero evacua a un montañero herido a la altura de Vinuesa

Un importante despliegue de rescate en alta montaña se activó a primera hora de la tarde de este sábado en pleno corazón del Parque Natural de la Laguna Negra y Circo Glacial de Urbión.

El Grupo de Rescate de Protección Civil de la Junta de Castilla y León tuvo que movilizar su helicóptero para evacuar a un montañero de unos 50 años que sufrió una severa lesión en una pierna cuando realizaba una ruta de senderismo en el término municipal de Vinuesa (Soria).

El incidente ocurrió a las 13:21 horas, momento en el que la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió la llamada de auxilio.

El alertante informaba de que el caminante se había lesionado en una extremidad inferior mientras descendía por la senda que conecta la Laguna Helada con la Laguna Negra, quedando inmovilizado a escasos 150 metros del célebre paraje lacustre.

La coincidencia quiso que dos agentes medioambientales que se encontraban de servicio por la zona acudieran de inmediato en su ayuda para ofrecer la primera atención sobre el terreno.

Dada la orografía del terreno y la imposibilidad de que el herido continuara la marcha a pie, el Centro Coordinador de Emergencias tomó las riendas del operativo estableciendo una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl —que dio las primeras pautas de actuación por teléfono— y activando el helicóptero de salvamento con dos rescatadores a bordo, entre ellos una enfermera especializada. Paralelamente, se dio aviso a la Guardia Civil (COS).

Una vez sobre el punto, la aeronave permaneció en estacionario en el aire para permitir el descenso de los rescatadores mediante una precisa maniobra de grúa.

La enfermera inmovilizó la pierna del lesionado con una férula y, tras colocarle un triángulo de evacuación, fue izado de nuevo al helicóptero mediante una grúa doble.

Tras ser rescatado con éxito de las laderas de Vinuesa, el montañero fue trasladado por vía aérea hasta la localidad de Covaleda.

En el punto de aterrizaje aguardaba una ambulancia de soporte vital básico del Sacyl, cuyo personal se hizo cargo del herido para evacuarlo definitivamente hasta el Complejo Asistencial de Soria, donde quedó ingresado para recibir tratamiento especializado.