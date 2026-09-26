El Ayuntamiento de Almazán se compromete a adquirir el Palacio de los Hurtado una vez consolidado

El Ayuntamiento de Almazán se comprometió a avanzar en la adquisición de las partes privadas del Palacio de los Hurtado de Mendoza una vez que se garantice la consolidación del inmueble, con el objetivo de que el conjunto pase a ser de titularidad pública y pueda acceder posteriormente a líneas de financiación de otras administraciones para su rehabilitación.

El alcalde Jesús Cedazo confió en alcanzar acuerdos con buena parte de los propietarios sin necesidad de recurrir a la expropiación y situó esta vía como el siguiente paso para garantizar el futuro del BIC después del inicio de las obras de emergencia.

La intervención de urgencia comenzó esta semana con el acopio de material auxiliar y puntales estructurales para acometer el apeo de los forjados de la galería de los arcos, después de los dos derrumbes registrados este mes.

Los trabajos impulsados por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte buscan garantizar la estabilidad del Palacio y se desarrollarán de abajo hacia arriba, comenzando por el semisótano y continuando por las plantas baja y primera.

Cedazo explicó a Ical que, una vez encarrilada esta intervención de emergencia, el planteamiento municipal pasa por que la Junta acometa también las obras iniciales de consolidación de la parte afectada. Paralelamente, el Ayuntamiento avanzaría en la adquisición o cesión de las propiedades privadas para conseguir que el conjunto pase a manos públicas.

"Lo que pedimos es que las obras de consolidación, una vez que ese documento esté, las obras iniciales de consolidación de esa parte del edificio las ejecute la Junta de Castilla y León", señaló el alcalde.

A partir de ese momento, añadió, "dentro de la colaboración entre administraciones, el Ayuntamiento se compromete a la adquisición del edificio para, una vez consolidado y ya siendo de titularidad pública todo, poder utilizar otras herramientas como el dos por ciento Cultural", una línea que recordó que ya se ha utilizado en actuaciones sobre la muralla de Almazán.

El Consistorio cuenta actualmente con apenas el 2,7 por ciento del Palacio, mientras que el resto se reparte entre diferentes propietarios y presenta situaciones jurídicas muy distintas. Una de las propietarias posee alrededor del 50 por ciento y, según Cedazo, ha mantenido correctamente consolidada su parte del inmueble. En otras zonas existe incluso una herencia todavía sin resolver, circunstancia que complica cualquier procedimiento para unificar la propiedad.

Pese a ello, el alcalde aseguró que mantiene contacto prácticamente diario con los titulares de las partes afectadas por los derrumbes, y consideró que existe disposición para alcanzar un acuerdo. "Están, yo creo, en una posición bastante favorable a desprenderse de la propiedad", aseguró, antes de señalar que la situación de esa parte del edificio es "acuciante".

La expropiación, como último recurso

Cedazo consideró por ello que un expediente de expropiación podría no ser necesario, y apostó prioritariamente por una solución pactada. Además, advirtió de que la diversidad de situaciones jurídicas de los propietarios podría hacer que una expropiación retrasara todavía más el proceso.

No obstante, reconoció que esta herramienta existe tanto para la Junta como para el propio Ayuntamiento y podría utilizarse si no fuera posible alcanzar un acuerdo. "En el caso de que parte de la propiedad se enrocara y no quisiese una solución fácil y rápida para que fuese un edificio público, existe esa herramienta y lógicamente se podría utilizar", afirmó.

El regidor consideró "entendible" la petición de parte de la ciudadanía para que las administraciones recurran a la expropiación ante la falta de conservación de algunas zonas del inmueble, pero insistió en que existen "muchos matices" derivados de las diferentes situaciones de cada uno de sus titulares.

El objetivo municipal es que la titularidad pública permita abrir una segunda fase para la recuperación del Palacio mediante financiación de otras administraciones. Por el momento, no existe una estimación de cuánto supondría rehabilitar el conjunto. El Ayuntamiento sí encargó hace aproximadamente un año una valoración para conocer cuánto podría costar su adquisición y disponer de datos objetivos con los que negociar con los propietarios y las administraciones.

Derrumbes desde 2012

Los problemas en esta parte del Palacio se remontan al menos a 2012, cuando se produjo otro derrumbe en la misma zona y los restos llegaron hasta la carretera autonómica CL-116, según apuntó el alcalde, quien recordó que el Ayuntamiento dictó entonces una orden de ejecución.

Cedazo explicó que el Consistorio informó a la Comisión Territorial de Patrimonio y tramitó hace dos años una orden de ejecución y un expediente de ruina parcial inminente a la espera de las autorizaciones necesarias para realizar las actuaciones que los técnicos consideraban necesarias para consolidar esa parte de la fachada. En 2026 se tramitaron otros dos expedientes de ruina parcial.

El Palacio, declarado Bien de Interés Cultural en 1991, sufrió a principios de este mes un nuevo derrumbe de especial magnitud y posteriormente un segundo desplome, lo que llevó finalmente a la Junta a acometer la actuación de emergencia que comenzó esta semana.

Cedazo destacó que el primer derrumbe de septiembre fue "bastante mayor, muy superior" al registrado en 2012, y recordó que desde entonces permanecen cortados el tráfico y los accesos peatonales en la zona afectada.

El alcalde defendió que la prioridad inmediata es "salvar el edificio" y garantizar su estabilidad, pero situó la titularidad pública como la vía para abordar posteriormente su recuperación. "La prioridad es salvar el edificio porque es un Bien de Interés Cultural", concluyó.