El Rey Felipe VI y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su visita al renovado hospital de Santa Bárbara de Soria, este viernes Junta de Castilla y León

Mañueco presenta a Felipe VI el renovado hospital de Santa Bárbara de Soria: "Es uno de los mejores de España"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acompañado al Rey Felipe VI en el acto de inauguración del renovado hospital de Santa Bárbara de la ciudad de Soria. "Es uno de los mejores de España en su categoría", ha señalado Mañueco.

El presidente de la Junta ha destacado la inversión superior a los 100 millones de euros con la que "se ha modernizado el centro, ampliando sus prestaciones e incorporando tecnología sanitaria de última generación".

Además, Mañueco ha agradecido al Rey su "cercanía" con Castilla y León. "Muchas gracias Majestad por demostrar siempre vuestra cercanía con Castilla y León y por venir a conocer este renovado y moderno hospital de Santa Bárbara", ha afirmado el presidente de la Junta.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria ha renovado el sello EFQM 600+, tras la evaluación del Club de Excelencia en Gestión (CEG), que la sitúa entre las 16 organizaciones sanitarias de España con este nivel de excelencia.

Un hospital "moderno"

Durante la visita al renovado hospital, Mañueco ha destacado la importante reforma que se ha realizado en este centro y que ha permitido transformarlo en "un hospital moderno, accesible y sostenible, con más prestaciones, mayor confort y tecnología de última generación".

Esta renovación, fruto de una inversión superior a los 100 millones de euros, es "un ejemplo de la apuesta del Ejecutivo autonómico por un sistema de salud de calidad y excelencia, reconocido entre los mejores de España".

Entre las nuevas prestaciones, Mañueco ha destacado la unidad de radioterapia, que "evita desplazamientos y humaniza la atención a los pacientes oncológicos"; así como los Hospitales de Día Médico, Oncohematológico y de Pediatría, y nuevas y modernas unidades como la de Diálisis.

Tecnología y nuevos recursos sanitarios

Por otro lado, ha destacado que el hospital de Santa Bárbara "dispone de tecnología sanitaria de vanguardia, con cirugía robótica multiespecialidad y un robot quirúrgico de Traumatología".

Ello además de "cardio resonancia, TAC simulador espectral, un sistema de integración de imágenes de Oftalmología y un escáner digital para Anatomía Patológica, entre otros equipos de última generación".

Asimismo, Mañueco ha señalado que la Junta de Castilla y León "ha ampliado los recursos de transporte sanitario en la provincia, entre los que se incluye un helicóptero sanitario con base en la localidad de Garray".

Calidad asistencial

A esta mejora de prestaciones y recursos se suma el reconocimiento a la calidad asistencial, con la reciente renovación del sello EFQM 600+ de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, tras la evaluación del Club de Excelencia en Gestión, que la sitúa "entre las 16 organizaciones sanitarias de España que cuentan con este nivel de excelencia".

Mañueco ha querido dedicar el cierre de su intervención al Rey Felipe VI. "Gracias por acercaros a conocer estos últimos avances en los servicios públicos y en la calidad de vida de las personas de Soria", ha señalado, haciéndole llegar al monarca "el afecto a la Corona de las personas de esta tierra, de Soria y de Castilla y León".