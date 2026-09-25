El Rey Felipe VI hace entrega a Charles B. Faulhaber del II Premio de Hispanismo Internacional Fundación Duques de Soria en representación del proyecto 'PhiloBiblon', este viernes en el Convento de la Merced de la capital soriana Casa de S.M. el Rey

Felipe VI ensalza la labor del hispanismo durante la entrega del Premio Duques de Soria: "Nos lleva a conocernos mejor"

El Rey Felipe VI aseguró este viernes en Soria que "el hispanismo nos lleva a conocernos mejor" durante la entrega del II Premio de Hispanismo Internacional Fundación Duques de Soria, celebrada en el Convento de la Merced de la capital soriana.

El monarca subrayó que a los hispanistas les mueve no solo el interés por la cultura en español, sino "la capacidad de mirarla desde dentro, de llegar hasta su corazón; hasta aquello que, como sociedad, nos define y nos interpela".

En su alocución, Felipe VI recurrió a los 'Ensayos en simpatía', de Ramiro de Maeztu, para explicar el sentido del hispanismo internacional.

"Si algo mueve a los hispanistas es precisamente esa simpatía hacia la cultura en español. No solo el interés por nuestra cultura, sino algo más", señaló, antes de destacar su capacidad para llegar hasta aquello que "como sociedad, nos define y nos interpela".

El Rey vinculó esta labor con Soria, a la que definió como "uno de esos lugares emblemáticos", y recordó que Juan Antonio Gaya Nuño dedicó aquí gran parte de su vida al estudio del románico.

Además, citó también a Bécquer, Antonio Machado, Gerardo Diego y Concha de Marco, quienes, dijo, encontraron en estas tierras "inspiración y arraigo".

El proyecto premiado

Felipe VI presidió la entrega del II Premio de Hispanismo Internacional al proyecto PhiloBiblon, dirigido por el profesor Charles B. Faulhaber, del que destacó que lleva "el amor a los libros al ámbito de las humanidades digitales".

El proyecto localiza y describe manuscritos de literatura española medieval conservados en bibliotecas de todo el mundo y ha permitido crear una base de datos bio-bibliográfica de libre acceso dedicada a textos escritos en castellano, catalán y galaicoportugués.

Junto al proyecto galardonado, el monarca se refirió al reconocimiento a la familia Ruiz-Picasso como 'Valedores del Hispanismo' por su labor de mecenazgo.

Felipe VI destacó la creación y consolidación del Museo Picasso Málaga y la actividad cultural de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso (FABA), dedicada a la difusión del legado del artista y al apoyo a la creación contemporánea.

El carácter "poliédrico" del hispanismo

El Rey consideró que ambas distinciones muestran el "carácter poliédrico del hispanismo", al reunir la investigación y la aplicación de la tecnología a las humanidades, con una relevancia aún mayor "en la era de la inteligencia artificial", y la labor de mecenazgo de Christine Ruiz-Picasso, a título póstumo, Bernard Ruiz-Picasso y Almine Rech Ruiz-Picasso.

Felipe VI felicitó al proyecto galardonado y a los nuevos 'Valedores del Hispanismo', y agradeció el trabajo de la Fundación Duques de Soria, así como el respaldo de sus protectores y de las instituciones públicas y privadas.

"Gracias, en fin, a mis tíos, los Duques de Soria, por tantos años de dedicación a esta Fundación, a la que han sabido imprimir su sello personal, y por haber hecho de ella una institución de referencia en el mundo del hispanismo", dijo.

El monarca cerró su intervención con una referencia a Antonio Machado al señalar que esa labor colectiva ha hecho de Soria "una patria ideal" para tantos hispanistas en el mundo, y tuvo unas palabras de cariño hacia la sociedad soriana, al recordar que este viernes se celebra el día de la provincia de Soria en Medinaceli.

Visita al renovado hospital

Antes de acudir al Convento de la Merced, Felipe VI visitó el Hospital Universitario Santa Bárbara con motivo de la finalización de su nuevo edificio.

A su llegada al complejo hospitalario, el Rey se acercó a saludar a los sorianos que aguardaban en la entrada y recibió sus muestras de cariño. Ya en el interior, profesionales del hospital salieron de consultas y despachos para saludar a Don Felipe durante su recorrido por las instalaciones.

En el vestíbulo se exhibió una placa conmemorativa de la visita, en la que se recogía la presencia de Felipe VI en el hospital con motivo de la finalización del nuevo edificio. El recorrido incluyó la sala de formación, la quinta planta de Psiquiatría, la segunda planta de Pediatría y el área de Radioterapia.

El complejo ha sido reformado y ampliado y cuenta con nuevos equipamientos, entre ellos un acelerador lineal y un TC espectral para Radioterapia y robots quirúrgicos multiespecialidad y de traumatología.

Felipe VI estuvo acompañado en su visita a Soria por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

También por el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez; el alcalde de Soria, Javier Antón; el presidente de la Diputación, Benito Serrano y otras autoridades locales y autonómicas.