El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, preside el comité de seguimiento del Plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027. ICAL

El Plan Soria moviliza 158,7 millones de euros con el 96% de ejecución y la Junta se marca un nuevo reto

El Plan Soria Conectada y Saludable encara su recta final con 158,7 millones de euros movilizados, el 95,9% de los 165,36 millones previstos hasta 2027.

La cifra se puso sobre la mesa este lunes durante la reunión del comité de seguimiento del programa, presidida en la Delegación Territorial de la Junta por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

El plan nació con una dotación inicial de 159 millones de euros, que posteriormente se amplió hasta los 165,36 millones para incorporar la planta de hidrógeno del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA).

La Junta presenta el programa como una de sus principales herramientas para impulsar la actividad económica de la provincia y combatir la pérdida de población.

Los datos que maneja el Ejecutivo autonómico reflejan una evolución positiva en los últimos años.

Soria alcanzó los 90.559 habitantes el pasado 1 de julio, un 2,44% más que cinco años antes. También ha mejorado el mercado laboral: la tasa de paro se situó en el 6,35% durante el segundo trimestre de 2026, dos puntos por debajo de la media de Castilla y León y 3,5 puntos menos que la española.

Uno de los principales focos de inversión ha sido el Parque Empresarial del Medio Ambiente.

La Junta ha completado la urbanización de los sectores I y II, con una inversión de 7,5 millones, y trabaja ya en la ampliación del recinto con otras 77 hectáreas.

También ha aplicado una bonificación de casi 7,9 millones de euros al precio del suelo industrial, que ha pasado de 32 a 15 euros por metro cuadrado.

El objetivo es facilitar la llegada de nuevas empresas a un espacio en el que ya se han instalado o proyectado iniciativas vinculadas a la energía, la industria agroalimentaria, la madera y la gestión de residuos.

Entre ellas figuran la planta de biomasa de ENSO, las instalaciones de captura de CO2 de Carburos Metálicos, la planta de hidrógeno verde, la fábrica de torreznos de Moreno Sanz, la planta de congelados de Maheso o las instalaciones del Grupo Viguera.

Las llamadas Cúpulas de la Energía, uno de los elementos más visibles del PEMA, cuentan con siete edificios.

Una de ellas está ya en funcionamiento y otra alberga el Centro Superior de Formación del Profesorado. El resto están terminadas, aunque pendientes de equipamiento.

Más vivienda y diez nuevos ciclos de FP

La vivienda es otro de los capítulos destacados del plan. En la capital se han destinado cerca de 2 millones de euros a la reforma de viviendas para alquiler joven, mientras que está prevista una inversión de otros 5,3 millones para construir nuevos pisos destinados a este mismo colectivo.

Fuera de la capital, la Junta ha puesto en marcha actuaciones de vivienda pública y alquiler en municipios como San Pedro Manrique, Molinos de Duero, Ágreda, Medinaceli, Ólvega o Golmayo y prepara nuevas promociones en distintos puntos de la provincia.

En educación, el plan ha terminado superando la previsión inicial de inversión. Una de las apuestas ha sido reforzar la Formación Profesional, con obras y adaptaciones en varios institutos de la provincia.

También la puesta en marcha de diez nuevos ciclos relacionados con ámbitos como la automatización y la robótica, los sistemas informáticos, la vitivinicultura, la climatización, la soldadura o las operaciones de laboratorio.

La idea, en este caso, es vincular la oferta formativa a las necesidades de las empresas y a los sectores que están ganando peso en la economía provincial.

El otro gran eje del programa está relacionado con la bioeconomía y el aprovechamiento de los recursos naturales.

En este ámbito se han impulsado proyectos de investigación y tecnificación relacionados con la madera, la gestión forestal o la trufa, además de iniciativas de biotecnología aplicada a los recursos naturales.

La aceleradora Wolaria Bioeco ha trabajado ya con nueve 'startups' en su primera convocatoria, mientras que también se han desarrollado programas relacionados con la gestión sostenible de los bosques, la micología, las castañas y la promoción del sector forestal.

Más de 23 millones en ayudas a empresas

El balance económico del plan se completa con el apoyo directo al tejido empresarial. Entre 2022 y 2025, la Junta concedió 23,2 millones de euros en ayudas a 339 expedientes empresariales, vinculados a una inversión de casi 60 millones.

A través de la Plataforma Financiera se aprobaron además 580 operaciones por 143 millones de euros, que, según los datos facilitados por la Junta, han permitido movilizar otros 217,3 millones de inversión privada y mantener o crear 2.417 empleos.

A estas cifras se suman los proyectos financiados mediante ICECYL, Sodical, Iberaval y Soria Futuro: 469 iniciativas empresariales respaldadas con 80,1 millones de euros y asociadas a una inversión inducida de 130,8 millones y a 1.938 empleos creados o mantenidos.

El comité de seguimiento reunió en Soria a representantes de la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento, la Universidad de Valladolid, los agentes económicos y sociales, CESEFOR y Soria Futuro.

El objetivo ahora es completar las actuaciones pendientes antes de que termine el periodo de vigencia del plan en 2027.