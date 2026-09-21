El Consejero de Cultura, Alberto Diaz Pico, visita el Palacio de los Hurtado en Almazan tras los nuevos derrumbes. Concha Ortega. ICAL.

La Junta interviene de urgencia en el Palacio de Almazán tras un nuevo derrumbe

Intervención directa ante el peligro inminente de colapso. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León actuará de emergencia en el Palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán (Soria) para garantizar su estabilidad estructural y preservar sus elementos arquitectónicos tras el segundo colapso registrado en las últimas semanas.

El consejero del área, Alberto Díaz Pico, ha visitado este lunes el edificio histórico para evaluar sobre el terreno los daños provocados por el nuevo derrumbe, localizado en la zona este de la galería porticada y junto al torreón.

La inspección técnica conjunta entre la Junta y el Ayuntamiento han certificado daños graves en la crujía norte, afección a seis arcos de la galería, la cubierta, el artesonado y los forjados intermedios, además de comprometer la estabilidad de la propia torre.

El Consejero de Cultura, Alberto Diaz Pico, visita el Palacio de los Hurtado en Almazan tras los nuevos derrumbes. Concha Ortega. ICAL.

La caída de escombros hacia la vía pública ha obligado a mantener acordonado y cerrado el entorno de este Bien de Interés Cultural (BIC) para prevenir riesgos personales.

Ante el riesgo manifiesto de pérdida o destrucción del inmueble, el Gobierno regional ha activado la vía de emergencia administrativa que le faculta a intervenir de oficio sobre el patrimonio privado.

Las obras inmediatas contemplan la colocación de andamios estabilizadores y apeos, el desmonte controlado de elementos inestables, la consolidación de las estructuras en pie, la protección de las piezas originales caídas para su posterior reutilización en la restauración y la elaboración de un estudio técnico global sobre el conjunto del palacio.

Esta decisión llega tras una secuencia de avisos y colapsos. En 2024 se autorizó una primera consolidación en la fachada norte, seguida de requerimientos a la propiedad en 2025 para abordar obras definitivas.

Sin embargo, el pasado 1 de septiembre se produjo el primer gran derrumbe de la galería, lo que derivó en la aprobación de medidas de estabilización por parte de la Comisión Territorial de Patrimonio el 9 de septiembre.

El nuevo desprendimiento registrado este domingo ha forzado a la Administración autonómica a tomar las riendas de la conservación del monumento sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que puedan derivarse posteriormente para la propiedad.