Seis detenidos tras desmantelar un ‘supermercado de la droga’: hachís, marihuana, metanfetamina y TUSI

La Guardia Civil ha desmantelado en Soria un presunto punto de venta y distribución de sustancias estupefacientes que, por la variedad de drogas que supuestamente ofrecía, había llegado a funcionar como una especie de ‘supermercado de la droga’.

La operación se ha saldado con la detención de seis personas, investigadas por su presunta participación en delitos contra la salud pública.

La investigación comenzó el pasado mes de agosto a raíz de una actuación rutinaria de una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de la Guardia Civil de Soria.

Los agentes habían establecido un dispositivo de identificación de personas y vehículos en la carretera N-122 cuando dieron el alto a un turismo.

Durante la inspección del vehículo, los guardias localizaron y aprehendieron sustancias estupefacientes, una intervención que dio lugar a la correspondiente denuncia administrativa.

Sin embargo, las primeras pesquisas realizadas posteriormente permitieron a los investigadores obtener indicios de que detrás de aquella intervención podía existir una actividad más amplia relacionada con la venta de droga en Soria.

Los datos recabados fueron trasladados a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, que asumió la investigación con el objetivo de determinar el alcance de la presunta actividad y localizar a las personas que pudieran estar implicadas.

Las pesquisas permitieron confirmar, según la Guardia Civil, la existencia de un punto desde el que presuntamente se distribuían diferentes tipos de sustancias estupefacientes. Los investigadores también consiguieron identificar a varias personas que estarían relacionadas con la actividad investigada.

Con la investigación ya avanzada y tras poner los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, la operación entró en su fase decisiva el pasado 17 de septiembre. Bajo la coordinación y dirección judicial, los agentes practicaron cuatro registros en Soria: dos domicilios, un local y una cochera.

Más de dos kilos de droga incautados

Los registros permitieron localizar una cantidad y variedad de sustancias que, según los investigadores, estarían destinadas a la distribución.

En concreto, la Guardia Civil se incautó de aproximadamente 1,7 kilos de hachís, más de medio kilo de marihuana, 15 gramos de metanfetamina y 0,5 gramos de TUSI.

Además de la droga, los agentes encontraron 1.850 euros en efectivo, cuatro balanzas de precisión y una máquina envasadora al vacío, elementos que estarían presuntamente relacionados con la preparación, dosificación y distribución de las sustancias.

La operación incluyó también la intervención de tres vehículos que, de acuerdo con las investigaciones, podrían haber sido utilizados para desarrollar la actividad investigada.

El dispositivo concluyó con la detención de seis personas, a las que se atribuye de forma provisional una presunta participación en los hechos.

La Guardia Civil considera que los arrestados habrían promovido, contribuido o participado en la actividad relacionada con la venta y distribución de sustancias estupefacientes.

La actuación policial pone fin, según el instituto armado, a un punto de distribución caracterizado por la variedad de drogas que presuntamente se encontraban disponibles.

Una investigación que tuvo su origen en una intervención preventiva en la N-122 y que posteriormente permitió a los agentes reconstruir el supuesto entramado de distribución.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Soria continúa con la instrucción de las diligencias, que han quedado a disposición de la Sección Civil y de Instrucción, Plaza 1, del Tribunal de Instancia de Soria.