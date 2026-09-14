Afectación al tráfico por el simulacro de accidente en el túnel de Piqueras Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

Un simulacro de accidente cortará el tráfico durante seis horas este martes en la N-111 entre Soria y La Rioja.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible realizará un simulacro de accidente en el túnel de Piqueras, ubicado entre los kilómetros 261,4 y 263,9 de la N-111 entre las comunidades autónomas de Castilla y León y La Rioja.

El objetivo del simulacro es evaluar la coordinación de los servicios de emergencia ante un accidente en el interior del túnel, provocado por la colisión de un vehículo eléctrico y otro de combustible, que posteriormente ocasionará un incendio.

Por ello, y para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, desde las 9:00 hasta las 15:00 horas de este martes se producirá el corte total de la circulación en ambos sentidos. Los vehículos afectados deberán utilizar como alternativa la antigua N-111A.

El simulacro permitirá comprobar el funcionamiento de los protocolos de emergencia y la coordinación entre los distintos servicios que intervienen en caso de accidente, así como el funcionamiento de las instalaciones de seguridad del túnel, las cuales han sido recientemente actualizadas y renovadas.

Estos ejercicios se realizan de forma periódica, de acuerdo con la normativa de seguridad de los túneles de carreteras del Estado.