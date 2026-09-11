Ultimátum a los dueños del palacio de los Hurtado de Mendoza: la Junta exige apuntalarlo y reconstruirlo

El Palacio de los Hurtado Mendoza en Almazán tras el desprendimiento. ICAL

El reloj ya corre para frenar el deterioro del Palacio de los Hurtado de Mendoza. La Junta de Castilla y León ha enviado un aviso tajante tanto a los dueños del inmueble como al Ayuntamiento de Almazán: hay que actuar ya.

Tras el grave susto de principios de mes, cuando se vinieron abajo cinco arcos de la arquería norte y parte de los pisos interiores, la Comisión de Patrimonio ha puesto sobre la mesa un ultimátum claro.

Los trabajos para asegurar el edificio y apuntalar su interior deben arrancar de inmediato y quedar terminados en un plazo máximo de dos a tres semanas.

Las visitas de los técnicos de la Junta tras el derrumbe han dejado al descubierto un panorama preocupante.

El desplome no solo destrozó los arcos de piedra y el histórico artesonado de madera, sino que ha dejado al aire libre una pared de adobe y ladrillo totalmente indefensa ante la lluvia o el viento.

Para colmo, las alarmas han saltado al revisar el torreón de al lado: las grietas han vuelto a abrirse y los testigos de yeso colocados para vigilar su estabilidad se han roto, lo que confirma que la estructura se está moviendo.

Por eso, Patrimonio ha exigido recoger y custodiar bajo techo cada sillar, cada escudo y cada pieza de madera caída para evitar que se echen a perder o sufran saqueos.

Una vez que el palacio quede apuntalado y fuera de peligro inminente, la propiedad tendrá justo un mes para presentar un plan detallado de restauración y reconstrucción con su calendario correspondiente.

Desde la administración autonómica no han dudado en recordar la letra pequeña de la ley: los monumentos protegidos son responsabilidad de sus dueños.

De hecho, la normativa avisa de que si un edificio histórico termina en ruina por falta de cuidados, los propietarios están obligados a pagar de su bolsillo la reconstrucción completa hasta dejarlo exactamente como estaba.