Herida una mujer de 40 años tras dar varias vueltas de campana con su coche en Fuentearmegil

Susto al volante en la provincia de Soria. Una mujer de unos 40 años ha terminado saliendo milagrosamente por sus propios medios tras sufrir un aparatoso vuelco mientras conducía por una pista local entre Fuentearmegil y Santa María de las Hoyas.

El accidente ha ocurrido pasadas las cinco de la tarde. Por causas que aún se desconocen, el vehículo perdió la trayectoria, se salió del camino y comenzó a dar vueltas de campana hasta quedar completamente bocabajo sobre el terreno.

Las primeras llamadas al 112 encendieron rápidamente las alarmas: avisaban de que la conductora estaba herida y atrapada en el interior del coche.

Ante la gravedad de la situación, Emergencias movilizó a la Guardia Civil, a los Bomberos de San Esteban de Gormaz y al equipo médico de Sacyl, que incluso llegó a despegar un helicóptero medicalizado para agilizar el traslado.

Por suerte, todo quedó en un gran susto dentro de la gravedad.

Pese al brutal impacto, la mujer no perdió el conocimiento en ningún momento y logró sacar fuerzas para liberarse y salir del habitáculo por su propio pie.

Al confirmarse que estaba fuera del vehículo, los bomberos pudieron dar la vuelta antes de llegar al punto del siniestro, mientras los sanitarios se hacían cargo de atenderla sobre el terreno.