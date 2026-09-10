Investigan a un conductor por circular a gran velocidad e invadir el carril contrario en Navaleno

Agentes de la Guardia Civil investigan a un conductor por un presunto delito de conducción temeraria después de localizar en redes sociales un vídeo en el que aparecía un turismo circulando a gran velocidad e invadiendo el sentido contrario en la carretera SO-P-6002, entre Navaleno y el límite con la provincia de Burgos.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de agosto en el término municipal de Navaleno, aunque el conductor fue identificado posteriormente a raíz de las imágenes difundidas en redes sociales.

Agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria localizaron el vídeo durante las labores de monitorización de redes sociales.

En las imágenes observaron un turismo que circulaba “a gran velocidad” e invadía el sentido contrario de la vía “con temeridad manifiesta”, según informó el Instituto Armado.

Tras analizar las imágenes y comprobar la gravedad de la conducta, los agentes iniciaron una investigación que concluyó el pasado 7 de septiembre con la identificación e investigación del conductor en Soria y la instrucción de las correspondientes diligencias penales.

El conductor quedó investigado por un presunto delito de conducción temeraria, contemplado en el artículo 380 del Código Penal, y las diligencias fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Soria.

Este delito puede conllevar penas de entre seis meses y dos años de prisión, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un periodo de entre uno y seis años.

La Guardia Civil recordó finalmente la importancia de la colaboración ciudadana para detectar conductas imprudentes o delictivas que puedan poner en riesgo la seguridad vial, y señaló que la aplicación AlertCops permite comunicar de forma gratuita y rápida situaciones delictivas o emergencias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.