Atrapado en el interior de un turismo e inconsciente tras sufrir un accidente de tráfico en un pueblo de Soria

Un hombre de unos 30 años ha resultado herido e inconsciente y además ha quedado atrapado en el interior de su turismo tras sufrir un accidente de tráfico en Noviercas (Soria), como ha informado el Servicio de Emergencias.

El suceso se ha producido a las 01:04 horas. La Sala de Operaciones del 112 de Castilla y León recibía el aviso del accidente en la provincia soriana. Se trataba de una salida de vía de un turismo en una curva en el kilómetro 6 de la SO-P-2102.

Los alertantes comunicaban que había un varón de unos 30 años inconsciente, atrapado en el interior del turismo.

Se trasladó aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Soria, a los Bomberos de Ólvega y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que enviaron una Unidad medicalizada de Emergencias (UME), una ambulancia soporte vital básico y equipo médico del Punto de Atención Continuada de Ólvega.

Finalmente, Sacyl ha trasladado al joven herido en UME al Complejo Asistencial de Soria.