Tres heridas, dos de ellas menores, tras sufrir un accidente con varias vueltas de campana en Arcos de Jalón

Un agente de la Guardia Civil de Tráfico Archivo

Tres mujeres, dos de ellas menores de edad, resultaron heridas este viernes después de que el turismo en el que viajaban se saliera de la vía y diera varias vueltas de campana en la A-2, kilómetro 159, a la altura de Arcos de Jalón (Soria).

El accidente se produjo a las 16:32 horas y las tres heridas se encontraban conscientes.

El servicio de emergencias dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Soria, a los Bomberos de Almazán y Arcos de Jalón, cuya intervención finalmente no fue necesaria, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, según informó el Servicio de Emergencias 112.

Sacyl desplazó distintos recursos para atender a las tres afectadas, entre ellos un helicóptero medicalizado.