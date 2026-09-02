Dos trabajadores heridos en un accidente laboral en las obras del puente medieval de Almazán

Una ambulancia medicalizada de Sacyl El ESPAÑOL

Dos trabajadores, de aproximadamente 40 y 60 años, han resultado heridos este miércoles como consecuencia de un accidente laboral ocurrido mientras trabajaban en las obras del puente medieval en Almazán (Soria).

Según la información facilitada por el servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, fue Emergencias Sanitarias-Sacyl quien comunicó inicialmente lo sucedido al centro de emergencias.

Desde allí se dio aviso a la Guardia Civil de Soria y a la Policía Local de Almazán.

Para atender a los heridos, Sacyl movilizó una UVI móvil, un helicóptero medicalizado y una ambulancia de soporte vital básico.

El personal sanitario atendió en el lugar a los dos trabajadores. Posteriormente, el hombre de unos 40 años fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Soria.

Mientras que el trabajador de unos 60 años fue evacuado en una UVI móvil al mismo centro hospitalario.

Hasta el momento se desconocen las lesiones sufridas por ambos trabajadores.