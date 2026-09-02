La Junta avisó: el apuntalamiento del Palacio de los Hurtado, que ha colapsado, no podía ser definitivo

Se desprende sobre la carretera parte del Palacio de los Hurtado Mendoza en Almazán ICAL

El derrumbe de una parte del pórtico del Palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán, ocurrido este martes, ha vuelto a poner el foco sobre el estado de conservación de uno de los edificios históricos más emblemáticos de la localidad.

Tras conocerse el suceso, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria contactó de inmediato con los propietarios del inmueble, entre los que se encuentra el Ayuntamiento de Almazán, para conocer la situación y ofrecer asesoramiento técnico.

La Junta asegura que el contacto con los titulares del palacio ha sido “continuo e intenso” durante los últimos años y que se había insistido “en repetidas ocasiones” en la necesidad de intervenir en este Bien de Interés Cultural (BIC).

Según la información facilitada por la Administración autonómica, en 2024 los propietarios llevaron a cabo una actuación de urgencia para consolidar y estabilizar el agrietamiento detectado en el muro de la fachada norte.

Sin embargo, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Soria dejó claro entonces que, una vez apuntalado el muro, debía plantearse «de forma inmediata» una solución definitiva para su restauración.

El apuntalamiento, recuerda la Junta, era una medida provisional y «no podía mantenerse como solución definitiva en el tiempo».

Sin solicitudes de ayudas en los últimos años

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte mantiene diferentes líneas de subvenciones y programas de colaboración con propietarios y gestores de bienes integrantes del Patrimonio Cultural para favorecer su conservación.

No obstante, según señala la Junta, “no consta solicitud de subvención” por parte de los titulares del Palacio de los Hurtado de Mendoza en los últimos años.

La Administración autonómica recuerda además que, con carácter general, la conservación y restauración de los bienes que forman parte del Patrimonio Cultural corresponde a sus propietarios y gestores, que deben adoptar las medidas necesarias para evitar su deterioro o pérdida.

En el caso del palacio adnamantino, la propiedad está compartida entre varios particulares y el Ayuntamiento de Almazán.

Reunión y visita del director general

Durante toda la jornada de este miércoles, la Junta ha mantenido contacto con los propietarios para seguir la evolución de la situación tras el derrumbe.

Por la mañana se celebró una reunión entre responsables de la Delegación Territorial de Soria y los titulares del inmueble para analizar las consecuencias del suceso y estudiar las posibles actuaciones.

El seguimiento ha llegado también desde la Dirección General de Patrimonio Cultural. Su responsable, José Ramón Sola, se desplazó este miércoles por la tarde hasta el Palacio de los Hurtado de Mendoza para comprobar personalmente el estado del edificio.

El objetivo de la visita era conocer sobre el terreno las consecuencias del derrumbe y recabar la información técnica necesaria para asesorar sobre las actuaciones que deberán acometerse.

Además, está prevista para este jueves, 3 de septiembre, una visita técnica con la que se pretende determinar cuáles son las intervenciones más urgentes que pueden realizarse «en condiciones de seguridad».

El Ayuntamiento, llamado a liderar la actuación

La Junta subraya finalmente que, dada la situación actual, corresponde al Ayuntamiento de Almazán impulsar y liderar una intervención inmediata en el inmueble.

El Consistorio cuenta, según recuerda la Administración autonómica, con una doble condición: es cotitular del Palacio de los Hurtado de Mendoza y, además, es la administración competente en materia urbanística.