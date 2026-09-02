Investigan a un hombre de 79 años por circular durante 11 kilómetros en sentido contrario por la A-11

La Guardia Civil investiga a un conductor de 79 años por un presunto delito de conducción temeraria tras conducir durante 11 kilómetros por la Autovía A-11 en sentido contrario.

Con fecha de 11 de agosto de 2026, personal del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) perteneciente a la Unidad de Investigación de la Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Soria (UNIS) inició diligencias.

Todo a raíz de un archivo multimedia remitido por un usuario donde se observaba la mentada conducción. El inicio de las diligencias culminó con la investigación, el 25 de agosto, de un varón de 79 años de edad, como autor de un supuesto delito contra la seguridad vial.

Todo por conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta poniendo en concreto peligro la vida o la integridad de las personas.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 11 de agosto de 2026, en la Autovía A-11 (Zaragoza-Portugal) cuando la sala del 112 recibía diversos avisos de usuarios de la misma que notificaban que un vehículo circulaba en sentido contrario al estipulado entre los kilómetros 59 al 72.

Por parte de un componente de este Subsector de Tráfico que se encontraba franco de servicio y de viaje de ocio, observó la circulación del citado vehículo, realizó el cambio de sentido y se colocó de forma paralela a dicho vehículo.

Haciéndole señales ópticas y acústicas para que detuviera la marcha, logrando la parada del vehículo en el km. 59,00 de la citada autovía, y con apoyo de una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de El Burgo de Osma que llegó en ese momento para proceder a identificar al conductor.

El Grupo GIAT Subsector de Tráfico de Soria instruyó diligencias, las cuales son remitidas al Juzgado de Instrucción número 1 de El Burgo de Osma, y Fiscalía en la modalidad de procedimiento abreviado.

Consecuencias legales

En vista de lo anterior, esta persona puede enfrentarse principalmente a un delito contra la Seguridad Vial (Art. 380.1 del Código Penal), a penas de prisión de 6 meses a 2 años y privación del derecho a conducir vehículos a motor por tiempo superior a uno hasta 3 años.