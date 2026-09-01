Un jugador del Real Madrid encuentra refugio en uno de los parajes más impresionantes de la provincia de Soria

Eduardo Camavinga, futbolista del Real Madrid, disfrutando de la provincia de Soria.jpg Fotografía: Instagram de Eduardo Camavinga.

La provincia de Soria es un lugar perfecto para desconectar. Lleno de joyas para disfrutar con la naturaleza como principal reclamo.

El futbolista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, ha disfrutado en las últimas horas de la provincia soriana y ha subido varias fotos en la Laguna Negra.

El mediocentro del conjunto blanco, con casi 15 millones de seguidores, ha compartido varias imágenes a través de su Instagram bajo el título “Be in your lane and own it” que significa “ocúpate de lo tuyo”.

El futbolista también de la selección francesa ha estado acompañado en el viaje y ha presumido de una de las joyas de la geografía soriana.

En apenas dos horas, la publicación del francés contaba ya con 110.000 me gustas, mientras que, en la mañana de este martes, 1 de septiembre, ya sumaba 239.000.

Eduardo Camavinga fue titular el pasado domingo en el partido en el que el Real Madrid se impuso, por 4-0 al Málaga.

Ahora, se convierte en un gran embajador de la provincia soriana.