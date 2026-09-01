Colapsan dos pisos y la mitad de la galería gótica del Palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán, declarado BIC

El Palacio de los Hurtado Mendoza en Almazán, tras el desplome de su parte trasera ICAL

El Palacio de los Hurtado de Mendoza, emblema histórico del siglo XV y Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1991, ha sufrido este martes un grave colapso en su estructura trasera.

El suceso ha provocado el desplome de dos plantas y de la mitad de su emblemática galería gótica, abriendo un gran boquete en la fachada posterior y dejando al descubierto el interior del inmueble.

El derrumbe se produjo alrededor de las 7:00 horas sin registrar daños personales, aunque el desprendimiento de piedra y madera obligó a cortar el tráfico en la carretera CL-116A, vía que conecta con la N-111.

La sección afectada corresponde a la zona norte, la parte más antigua del complejo arquitectónico.

Esta área albergaba la cotizada galería de finales del gótico con vistas al río Duero y conservaba el valor histórico de haber acogido a la Corte de los Reyes Católicos y al príncipe Don Juan a finales del siglo XV.

El edificio, ampliado en 1565 por Francisco Hurtado de Mendoza bajo el diseño del arquitecto Bartolomé Carlone, combina una sobria fachada renacentista con este núcleo medieval golpeado por el derrumbe.

El suceso ha tenido lugar en pleno proceso de adquisición del inmueble por parte del Ayuntamiento de Almazán, que buscaba aprovechar su potencial turístico y patrimonial.

Controversia política

Desde la agrupación Soria ¡YA! han lamentado que tras llevar, el pasado 4 de abril de 2025, la iniciativa parlamentaria a las Cortes para garantizar la conservación del Palacio de los Hurtado de Mendoza, PSOE, PP y VOX votaron que no.

Desde Soria ¡YA! critican las "lamentaciones" tanto del alcalde del municipio de Almazán, como de los diferentes miembros de la Junta de Castilla y León ya que, asegura, "cuando han podido trabajar para que esto no sucediera no lo han hecho".

Por ello, lamentan la "inactividad de todos los partidos que han mostrado en este tiempo su incapacidad" para poder evitar este derrumbe.

Así, Soria ¡YA! solicita la actuación urgente de todas las administraciones para su conservación llevando a cabo las actuaciones necesarias de restauración y mantenimiento.