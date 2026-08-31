Soria ¡Ya! denuncia apagones de cobertura al pasar el AVE por Alto Jalón: “Se pierde la conexión 3 o 4 minutos”

Rueda de prensa de Soria Ya en la que denuncian la pérdida de conexión con el paso del AVE por Alto Jalón. Fotografía: Soria ¡Ya!

“Todos sabemos que en nuestra provincia hay pueblos y zonas sin cobertura de teléfono y móvil, pero el problema que sufren muchos vecinos del Alto Jalón, como los de Urex de Medinaceli y Benamira, entre otros, es que se quedan sin cobertura mientras pasa el AVE”, ha afirmado el portavoz de Soria ¡Ya! Fernando del Amo.

Él es el único habitante del municipio de Benamira y ha explicado que se plantean dos “problemas diferentes” a lo largo del día.

“Por una parte hay un problema diario, a cualquier hora del día, en el momento en el que pasa un AVE, se pierde la conexión durante 3 o 4 minutos. Teniendo en cuenta la frecuencia de trenes que pasan a lo largo del día, es una pérdida de señal constante la que estamos sufriendo los habitantes del Alto Jalón”, señala.

Fernando ha explicado que esta circunstancia “impide trabajar con normalidad” a la hora, por ejemplo, de “mantener una videollamada” en lo que ha calificado de “imposible” como “mantener una reunión online o ver una película o hacer cualquier uso de internet que quieran mantener los vecinos de la zona”.

Fernando ha añadido que los vecinos de los diferentes municipios han “denunciado la situación y llamado a sus compañías de teléfono” que les han explicado que “cuando pasa un tren de alta velocidad los datos son redirigidos para los pasajeros de estos trenes” viéndose “también afectada la señal por el fuerte incremento de usuarios por el aumento de tránsito de viajeros por la autovía”.

Más problemas

“Otro de los problemas surge por la noche, durante la cual hay pérdida de servicio que se prolonga hasta las 5:50 horas de la madrugada aproximadamente”, indica Fernando en un problema que “también se ha trasladado a las compañías” que les han manifestado que “es debido a que por las noches se apagan algunas antenas”.

Fernando del Amo ha afirmado que la fibra “se anunció que iba a haber llegado a todos los núcleos de población antes de 2025” y que, sin embargo, estamos en “agosto de 2026 y la fibra óptica no ha llegado, ni mucho menos, a todos los núcleos de población”.

“Se producen situaciones absurdas. En Velilla de Medinaceli sí que hay, en Esteras de Medinaceli ha llegado a medio pueblo y en el otro medio pueblo, no y en Benamira no tenemos y eso que estamos al lado”, ha afirmado Fernando.

El portavoz de Soria ¡Ya! ha criticado a los gobiernos de España y de Castilla y León que venían “anunciando que en el año 2025 el medio rural iba a disponer de conectividad para el 100% de la población” incidiendo “directamente en la eliminación de la brecha digital de las zonas rurales como, por citar una entre muchas, Barcones”.

“Dicho despliegue se iba a financiar mediante fondos Europeos Next Generation UE, sin embargo, seguimos esperando la anunciada conectividad en muchos pueblos de la provincia de Soria”, critica Fernando.

Ángel Ceña también ha denunciado la “falta de compromiso de la Diputación de Soria” afirmando que en “2014, la institución provincial anunció el primer estudio para llevar cobertura móvil e internet a 513 pueblos de la provincia”.

Ha añadido que fue entonces cuando Antonio Pardo, presidente en ese momento de la Diputación de Soria, afirmaba que “una vez tengamos el documento buscaremos financiación para conseguirlo”.

“Estamos en 2026, 12 años después, y todavía hay muchos pueblos en nuestra provincia que no tienen cobertura”, critica Ceña.

La formación ha subrayado que es “inadmisible” que por circular un tren de alta velocidad que “además incomprensiblemente no para en la provincia de Soria, los habitantes de esta zona tengan que sufrir estos apagones de cobertura constantes y diarios”.

La plataforma ha puesto de manifiesto que Soria es “una provincia envejecida y esta situación es grave, ya que si pasa algo durante estos parones de cobertura o por la noche, se pone en riesgo la seguridad de las personas mayores, la atención sanitaria y la capacidad de pedir ayuda ante emergencias”.

Ceña ha añadido que desde diferentes formaciones como PP, PSOE y Vox se habla de “medidas contra la despoblación, pero que a la hora de la verdad en muchos pueblos de Soria resulta imposible el teletrabajo o fomentar nuevos proyectos de vida si no se puede hablar de una conexión estable de internet”.

Por todo esto, desde Soria ¡Ya! han exigido una “actuación inmediata” para “solventar tanto los problemas de conexión a la hora del paso del AVE en la zona del Alto Jalón como la falta de cobertura nocturna” por ser “absolutamente necesario poner en marcha un verdadero plan de conectividad rural en la provincia de Soria”.