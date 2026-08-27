Muere Santos García Trigo, el subteniente de Infantería de Marina que dejó su huella de servicio en Soria

Santos García Trigo desarrolló buena parte de sus últimos años de servicio en Soria Cedida

La Subdelegación de Defensa en Soria ha lamentado profundamente el fallecimiento del subteniente de la Infantería de Marina Santos García Trigo.

Un militar que desarrolló una parte importante de sus últimos años de servicio en la provincia soriana y que ha fallecido el pasado jueves 20 de agosto tras una enfermedad.

Natural de Castejón (Navarra), García Trigo estuvo destinado en la Subdelegación de Defensa en Soria entre enero de 2017 y noviembre de 2020.

Durante seis meses de ese último año asumió, además, la responsabilidad de ejercer como subdelegado de Defensa en Soria interino.

Su trayectoria profesional continuó posteriormente en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), donde prestó servicio durante cerca de cinco años y destacó especialmente por su compromiso con la atención a los afiliados, entre ellos militares y miembros de la Guardia Civil.

Según ha destacado la Subdelegación de Defensa, durante largos periodos llegó a asumir prácticamente en solitario el funcionamiento del servicio.

Una responsabilidad que cobró especial importancia durante la pandemia de la COVID-19, cuando la carga de trabajo aumentó considerablemente.

Su vocación de servicio y su sentido del deber marcaron también sus últimos años de actividad profesional.

García Trigo llegó incluso a limitar sus periodos de vacaciones para garantizar la atención a los usuarios y continuó acudiendo a su puesto durante parte del tratamiento de la enfermedad que padecía, hasta que pudo incorporarse otra persona al servicio.

Además, se encargó personalmente de formar a quien posteriormente asumiría esas funciones, en una nueva muestra del compromiso que, según han subrayado desde Defensa, mantuvo hasta el final de su trayectoria.

García Trigo se encontraba ya en situación de reserva desde el pasado año.

La Subdelegación de Defensa en Soria y la Subdelegación del Gobierno han querido reconocer públicamente su vocación de servicio, entrega y compromiso con el deber, al tiempo que han trasladado sus condolencias y su afecto a sus familiares, compañeros y allegados.