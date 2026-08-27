La Junta denuncia el "malestar" entre los vecinos afectados por la A-11 y Soria ¡Ya! ironiza con 33 años de "impulsos definitivos"

Primeros vehículos circulando por la A-11, entre San Bernardo y Tudela de Duero, este lunes Leticia Pérez ICAL

La Junta de Castilla y León ha criticado este jueves la decisión del Ministerio de Transportes de abrir de forma parcial dos tramos de la A-11 sin haber finalizado el viaducto sobre el río Duero mientras que Soria ¡Ya! ha ironizado con 33 años de "impulsos definitivos".

El Gobierno autonómico ha denunciado que la apertura parcial "ha provocado un aumento del tráfico que se está monitorizando diariamente para controlar la intensidad".

En este sentido, fuentes de la Junta han apuntado que este mayor número de vehículos en la carretera autonómica obliga a "modificar la regulación" de giros, lo que ha supuesto "malestar entre los habitantes de estos municipios".

La Junta ha analizado con alcaldes del Valle del Cuco las afecciones para el tráfico de la zona que ha provocado la apertura parcial de la A-11 por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso, acompañada por el diputado del Servicio Técnico de Obras de la Diputación Provincial, Fernando Esteban, se reunió esta mañana con regidores en un encuentro en el que también estaban presentes técnicos de ambas administraciones.

Durante la reunión se trasladó a los alcaldes la necesidad de adaptar la regulación del tráfico ante "una situación sobrevenida y con poco margen temporal para actuar buscando en todo momento garantizar la seguridad vial".

La modificación de la regulación de giros en la intersección de la carretera autonómica VA-101 con la carretera provincial VP-3017 viene motivada por el previsible aumento del tráfico en esta vía autonómica al desembocar en ella gran parte del tráfico que previamente circulaba por la nacional N-122.

Los alcaldes expusieron los "numerosos inconvenientes" que provoca esta "situación sobrevenida y la falta de información por parte del Ministerio, así como la poca idoneidad de que esto coincida con el periodo de vendimia y un aumento de las labores agrícolas".

"Lo revolucionario sería terminarla"

El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha criticado, tras la reunión de la Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León, que "después de 33 años de espera" la A-11 no se pueda inaugurar aún completa.

"Nos alegramos por cada kilómetro que se abre de la autovía entre Soria y Valladolid, faltaría más. Después de esperar más de 30 años, no vamos a protestar porque por fin se abra un trozo. Pero una cosa es alegrarnos y otra muy distinta es aplaudir", ha afirmado.

Ceña ha recordado que el lunes se inauguró un tramo de 31 kilómetros de una autovía que PP y PSOE calificaban ya de "necesidad urgente" en 1993.

"Hay sorianos que todavía no habían nacido cuando se prometió esta autovía, que hoy tienen más de treinta años, tienen hijos y siguen esperando a que la A-11 llegue de Valladolid a Soria", ha criticado.

El procurador ha señalado que "después de 33 años de espera ni siquiera podemos inaugurar completo lo que inauguramos".

"El viaducto de Quintanilla de Arriba sigue sin terminar y la puesta en servicio tiene que hacerse parcialmente y con desvíos", ha lamentado.

Ceña ha recordado que "se nos presenta como un gran hito algo que debería haberse producido hace años". "Los dos tramos que ahora se ponen parcialmente en servicio comenzaron con unas previsiones de finalización en 2023. Sin embargo, estamos en agosto de 2026", ha apuntado.

Y ha denunciado que en estos 33 años "hemos tenido ministros del PP, ministros del PSOE, anuncios, estudios informativos, proyectos, modificaciones de proyectos, licitaciones, nuevas licitaciones, modificaciones de contratos, prórrogas, visitas de ministros, fotografías y promesas de "impulso definitivo".

"La A-11 ha tenido tantos impulsos definitivos que lo verdaderamente revolucionario sería darle un impulso y terminarla", ha manifestado Ángel Ceña.

El procurador ha recordado que la autovía "no se acaba con esta inauguración, sino que queda mucho".

Y ha detallado ejemplos como "la A-11 hacia Soria, el tramo Castrillo de la Vega-Quintanilla de Arriba, el tramo Castrillo-límite provincial de Valladolid, el tramo Langa-Aranda, en obras, y el tramo soriano entre Los Rábanos y La Mallona, que continúa todavía en fase de proyecto".

"Quizás la imagen adecuada del lunes no era cortar una cinta. Quizás, después de 33 años, lo adecuado habría sido pedir disculpas. También disculpas a los familiares de los que se han dejado la vida en esta carretera estos 33 años", ha asegurado Ceña.

El procurador de Soria ¡Ya! ha denunciado que "se trata de una infraestructura declarada urgente en 1993 que va a necesitar cerca de cuarenta años para estar terminada".