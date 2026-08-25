Herido un trabajador en las obras de la A-11 y trasladado en helicóptero a Burgos: sufre conmoción cerebral

Un trabajador ha resultado herido este lunes por la tarde en un accidente laboral ocurrido en las obras de la autovía A-11, en el término municipal de Langa de Duero.

La Guardia Civil recibió el aviso del suceso y hasta el lugar se desplazaron dos patrullas del instituto armado, además del helicóptero sanitario del Servicio de Emergencias 112.

El trabajador accidentado presentaba una conmoción cerebral y recibió una primera atención sanitaria en la zona. Posteriormente, fue evacuado en helicóptero al Hospital Universitario de Burgos (HUBU), donde quedó ingresado con pronóstico reservado.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente están pendientes de esclarecer.

Precisamente este mismo lunes tuvo lugar la apertura por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, de dos nuevos tramos de la A-11 abiertos de forma parcial, aunque en este caso en la provincia de Valladolid.

Así se gana 31 kilómetros de autovía, aunque de forma desigual.