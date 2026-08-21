Agredido dos veces tras una pelea en una zona de ocio: acaba con la nariz y la clavícula fracturadas

La víctima tuvo que ser trasladada al Hospital Santa Bárbara, donde fue atendida de una fractura nasal y otra de clavícula

La Policía Nacional ha detenido en Soria a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones después de que, según la investigación policial, agrediera en dos ocasiones a otro hombre y le provocara varias fracturas.

Los hechos se produjeron la pasada semana en una de las principales zonas de ocio de la capital soriana.

La víctima se encontraba en el exterior de un establecimiento de ocio cuando varias personas salieron del local.

En ese momento se inició una discusión entre el denunciante y uno de ellos que terminó derivando en una pelea.

Durante el enfrentamiento, la víctima cayó al suelo y recibió, presuntamente, varios golpes y patadas.

El agresor abandonó posteriormente el lugar, pero el hombre agredido decidió seguirle mientras alertaba a los servicios de emergencias.

Fue entonces cuando, siempre según la versión recogida en la denuncia, se produjo una segunda agresión.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y efectivos sanitarios, que atendieron al herido y lo trasladaron al Hospital Santa Bárbara de Soria.

Los facultativos diagnosticaron al perjudicado una fractura de los huesos propios de la nariz y una fractura de la clavícula izquierda.

Tras conocer los hechos, los investigadores de la Policía Nacional iniciaron las pesquisas para esclarecer lo sucedido e identificar al presunto responsable. Las diligencias permitieron finalmente localizar y detener al sospechoso.

Una vez concluidas las actuaciones policiales, el detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Soria, Sección de Instrucción, en funciones de guardia.