Herido un hombre tras dar varias vueltas de campana con su turismo en un pueblo de Soria

Hasta el lugar se ha desplazado un helicóptero para atender al varón herido. Más información sobre sucesos: Tres heridos trasladados al hospital tras caer un turismo por un terraplén en la A-62

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido este martes, 18 de agosto, tras sufrir un accidente en la localidad soriana de Vinuesa, como han informado fuentes del 112 en un suceso que se ha producido a las 17:30 horas de la tarde.

Todo después de que el turismo que conducía esta persona herida haya dado varias vueltas de campana en la pista a la Laguna Negra, dando como ubicación la referencia de Casa del Parque ‘Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión’ y Museo del Bosque.

Desde la Sala de Operaciones del 112 se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado al lugar medios, entre ellos un helicóptero medicalizado.