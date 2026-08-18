Carmen, una soriana atrapada en una caravana de ayuda a Palestina: “Está bien de ánimo, pero quiere cumplir el objetivo”

Imagen de Carmen Valverde. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Carmen Valverde, una mujer soriana de 64 años, se encuentra retenida en la frontera del Kurdistán iraquí entre Turquía e Irak desde el pasado 11 de agosto.

Se trata de la única española que participa en el proyecto Palestine Convoy con 300 personas de 20 nacionalidades diferentes que buscaban llevar ayuda humanitaria a Palestina.

“Se encuentra retenida en la frontera del Kurdistán iraquí, entre Turquía e Irak desde hace una semana”, confirma, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Juan López, compañero de Carmen, también soriano, que participó en la flotilla de Global Sumud de la pasada primavera de este año.

Juan asegura que la caravana “salió de varios puntos de Europa”, por ejemplo, de Francia lo hizo el pasado 18 de julio hasta que “entre el 24 y el 26 de julio se juntaron en Sarajevo” llegando a participar en la iniciativa “más de 5.000 personas” aunque “son 300 las que se encuentran retenidas”.

“El objetivo de la caravana pasaba por llegar con ayuda humanitaria a Palestina. De Sarajevo fueron por Grecia, después por Turquía hasta que el 11 de agosto a la frontera del Kurdistán iraquí entre Turquía e Irak donde se encuentran retenidos”, añade Juan López.

Nuestro entrevistado asegura que los participantes de esta misión “tenían todos los visados en regla y autorizaciones pertinentes” pero que “continúan retenidos tras una semana”.

Juan intenta hablar, cada día, con Carmen, aunque las conexiones “son complicadas” y confiesa a este medio que consiguió hacerlo hace unas horas con el fin de “conocer la situación actual”. Él, también soriano, iba a participar también en el proyecto, pero no pudo hacerlo por cuestiones laborales.

“Está bien de ánimo, pero quiere cumplir su objetivo. Me dice que ella ha ido allí con el fin de entregar la ayuda humanitaria a Palestina y que ese sigue siendo el principal objetivo de la expedición”, afirma Juan.

Añade que “están buscando soluciones para no seguir retenidos en el lugar” con el fin de “cumplir ese objetivo marcado”.