Cinco detenidos de una red criminal que explotaba sexualmente a mujeres en prostíbulos de Soria y Castellón

Detención por parte de la Policía Nacional Subdelegación del Gobierno de Soria

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, así como a delitos relativos a la prostitución y contra la salud pública.

La operación se ha saldado con la detención de cinco personas en Soria(3), Burgos (1) y Murcia (1), quienes integraban una red estructurada para controlar dos prostíbulos situados en las localidades de Soria y Burriana (Castellón).

La investigación se inició el pasado mes de febrero a raíz de la denuncia de una víctima que logró relatar cómo fue captada en su país de origen y trasladada a España para ser explotada.

La red enfocaría su actividad en captar a mujeres sudamericanas en situación de especial vulnerabilidad, aunque también incorporaba a residentes en España mediante el denominado sistema de "plazas", ofreciendo un alojamiento temporal que en realidad se convertía en el lugar donde debían atender a los clientes.

Para mantener un control absoluto sobre las víctimas, los integrantes del entramado utilizaban diversos métodos de presión y engaño.

Por un lado, las obligaban a firmar contratos de arrendamiento ficticios con el objetivo de aparentar una actividad legal frente a eventuales inspecciones.

Sin embargo, las habitaciones estaban destinadas de forma exclusiva a los servicios sexuales y las mujeres no podían descansar en ellas, viéndose obligadas a dormir en un espacio común habilitado con varias camas y un sofá.

Por otro lado, la organización recurría a rituales de santería para ejercer un férreo control psicológico, aprovechándose de las creencias arraigadas de las víctimas para asegurar su sometimiento y prolongar la explotación.

Las condiciones impuestas eran extremadamente abusivas. Las mujeres debían estar disponibles de manera permanente, solo percibían la mitad de los ingresos generados y, en ocasiones, eran forzadas a mantener relaciones sin protección o a consumir sustancias estupefacientes cuando así lo requerían los clientes.

Además, la propia red suministraba fármacos para la disfunción eréctil destinados a su comercialización en los locales, canalizando los beneficios tanto en efectivo como a través de datáfonos instalados en los prostíbulos.

La operación policial culminó con la realización de dos entradas y registros en los inmuebles investigados, donde los agentes intervinieron abundante documentación contable y delictiva, así como un importante acopio de fármacos para la disfunción eréctil.

Tras las detenciones y la puesta a disposición judicial de los arrestados, la autoridad competente ha acordado la adopción de medidas cautelares sobre uno de los inmuebles vinculados a la red.