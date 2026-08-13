Muere un joven de 19 años tras salirse su vehículo de la vía y chocar contra un árbol en Villar del Ala: hay otro herido

Accidente en la carretera SO-P-6114, a la altura de Villar del Ala Subdelegación del Gobierno de Soria

Un joven de 19 años ha fallecido en un accidente en el kilómetro 2,500 de la carretera SO-P-6114, a la altura de Villar del Ala, en la provincia de Soria.

El siniestro vial ha tenido lugar a las 07:43 horas de este jueves tras salirse de la vía el vehículo que conducía por el margen izquierdo y posteriormente chocar contra un árbol.

El 112 recibió el aviso y dio traslado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Soria y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió asistencia al lugar.

Como consecuencia del accidente, también ha resultado herido leve otro joven de 19 años, que ha sido trasladado por una UVI móvil al hospital de Soria.