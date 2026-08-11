El PP aviva su rechazo al centro de refugiados de Soria y lo compara con lo ocurrido en Ceuta: “Es un atropello”

El senador y concejal del PP en el Ayuntamiento de Soria, Javier Jiménez, visita las obras del centro. Cedida

La crisis migratoria en Ceuta ha sido aprovechada por el Partido Popular de Soria para poner nuevamente el foco sobre una de las actuaciones que más controversia ha generado en la capital soriana, la construcción del Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) de Los Royales.

El senador y concejal del PP en el Ayuntamiento de Soria, Javier Jiménez, ha relacionado ambas cuestiones y ha arremetido contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en materia migratoria, al tiempo que ha criticado el proyecto que el Estado está ejecutando en la capital soriana.

“La invasión de inmigrantes irregulares en Ceuta ha sido una desgracia evitable”, ha señalado Jiménez, que acusa al Gobierno central de no haber actuado con suficiente contundencia ante la situación vivida en la ciudad autónoma.

“Cuando había que proteger a la frontera, proteger a 85.000 españoles y defender la integridad territorial de nuestro país, Sánchez ha mirado para otro lado”, ha afirmado.

El dirigente popular considera que lo ocurrido en Ceuta evidencia, a su juicio, la necesidad de modificar la política migratoria del Ejecutivo.

“Necesitamos un Gobierno que sea escrupuloso en toda España con una materia tan importante como la inmigración”, ha defendido.

Y es precisamente en este punto donde Jiménez traslada el debate hasta Soria.

El senador popular vuelve a cuestionar la construcción del CAPI de Los Royales, un proyecto promovido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que se encuentra actualmente en ejecución.

Críticas a Martínez

“En Soria también nos encontramos el centro de refugiados que amparó Carlos Martínez, quizá por compensar ciertos favores”, ha manifestado Jiménez, en referencia al que fuera alcalde de Soria y ahora secretario general del PSOECyL y portavoz en las Cortes.

El concejal popular sostiene además que el centro superará las 120 plazas que, según afirma, permite la normativa autonómica y cuestiona la base jurídica utilizada para justificar esa capacidad.

“Van a abrir un centro por encima de las 120 plazas que la normativa de Castilla y León permite amparándose en un informe de la Abogacía del Estado que no enseñan”, ha asegurado.

El centro que se está levantando en Los Royales tendrá, según los datos facilitados por el Gobierno, 203 plazas y está previsto que termine su ejecución el próximo mes de noviembre.

El complejo supone una inversión de 13,2 millones de euros y está siendo construido por Ortiz Construcciones y Proyectos en una parcela situada entre la avenida Europa y el paseo de Los Royales.

El inmueble se articula en dos cuerpos y forma parte de la estrategia del Ministerio de Inclusión para ampliar la red pública de acogida.

El suelo sobre el que se levanta fue inicialmente ofrecido por el Ayuntamiento de Soria y posteriormente adquirido por el Ministerio.

El Gobierno ha defendido la utilidad de estas instalaciones y ha detallado que los centros de acogida de protección internacional de titularidad pública prestan servicios de acogida y manutención, intervención social, traducción e interpretación, atención psicológica, atención sanitaria y formación y empleo.

El Ejecutivo también ha destacado la aportación de este tipo de recursos a la economía local y ha precisado los perfiles de las personas que serán atendidas en el centro soriano.

Un planteamiento que no convence al PP de Soria. Jiménez reclama que el proyecto se someta al debate que, en su opinión, no se ha producido con los vecinos afectados.

“Si están tan seguros de los beneficios de este centro, que vayan a los tribunales o pregunten a ver a los sorianos qué queremos”, ha reclamado.

El senador popular pone especialmente el acento en el barrio de Los Royales y acusa a los responsables socialistas de haber ignorado las demandas de sus residentes.

“Han despreciado a los vecinos de Los Royales, han ignorado a los sorianos y además han incumplido hasta sus propias promesas”, ha denunciado.

Entre esas promesas sitúa el polideportivo comprometido para el barrio. “Prometieron un polideportivo para el barrio y hoy reconocen que lo han enterrado”, ha añadido.

Jiménez considera que existe un vínculo entre ambas situaciones y acusa al PSOE de utilizar Soria como escenario de políticas que considera improvisadas.

“Nada de nada. Los socialistas nos están engañando porque utilizan nuestra tierra como laboratorio de políticas improvisadas”, ha afirmado.

El concejal y senador popular ha cerrado su intervención con una advertencia política: “El Partido Popular no va a callarse ni a ser cómplice de la invasión de Ceuta ni de este atropello en Los Royales”.