Muere una mujer de 30 años tras un choque entre dos turismos en Garray y otras dos han sido trasladadas al hospital

Una mujer de unos 30 años ha fallecido tras la colisión entre dos turismos en el kilómetro 233 de la carretera N-111, en Garray (Soria).

El accidente ha tenido lugar a las 15:34 horas, cuando una llamada alertaba al 112 del siniestro.

La llamada informaba además de que había una mujer, atrapada por una pierna dentro de su turismo, que finalmente tuvo que ser rescatada por los bomberos de Soria y trasladada al hospital de Soria.

Finalmente han resultado heridas otra. Una también de unos 30 años, trasladada en helicóptero al hospital de Burgos. Y otra, de alrededor de 50 años, a quien ha trasladado una ambulancia de soporte vital básico al hospital de Soria.

El 112 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Soria y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que confirmaron el fallecimiento de otra mujer, de la que hasta el momento se desconocen más datos.