Detenidas dos personas en Soria por su presunta implicación en delitos sexuales contra un menor

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en la provincia de Soria.

Lo ha hecho por su presunta implicación en delitos contra la libertad e indemnidad sexuales de un menor. La investigación, desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Soria, continúa bajo secreto judicial.

Las actuaciones comenzaron tras la información facilitada por la Fundación ANAR a través de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil.

Ese aviso permitió activar de inmediato la investigación y adoptar las primeras medidas para proteger al menor.

Durante la investigación, los agentes garantizaron la seguridad de la víctima, que fue entregada a su progenitor.

La actuación se llevó a cabo en coordinación con la autoridad judicial y con los recursos de protección competentes, siempre atendiendo al interés superior del menor.

Las pesquisas culminaron con la detención de dos personas mayores de edad, que ya han sido puestas a disposición judicial junto con las diligencias instruidas.

La Guardia Civil ha destacado la importancia de la colaboración con entidades especializadas en la protección de la infancia y la adolescencia, como la Fundación ANAR.

Según señala, su trabajo permite detectar de forma temprana posibles situaciones de riesgo y facilita el inicio de investigaciones para proteger a las víctimas y perseguir este tipo de delitos.

El instituto armado no ofrecerá más detalles sobre el caso, ya que las actuaciones han sido declaradas secretas y la prioridad es preservar el interés superior del menor.