El polémico Iberia Eclipse abandona Soria y se traslada a las montañas de León tras el rechazo de Vinuesa

Logo del festival Iberia Eclipse y una imagen de Vinuesa, en un montaje de EL ESPAÑOL EE

Lo que hace apenas unas semanas era un intenso debate en la comarca de Pinares ya tiene desenlace.

El Iberia Eclipse Festival 2026, el evento musical y artístico que aspiraba a reunir a miles de personas coincidiendo con el histórico eclipse solar total del próximo 12 de agosto, finalmente no se celebrará en Vinuesa (Soria).

La organización ha anunciado que traslada la cita a un municipio de las montañas de León después de que el Ayuntamiento soriano rechazara autorizar su celebración.

La decisión pone fin, al menos en Soria, a una controversia que fue creciendo durante las últimas semanas y de la que EL ESPAÑOL de Castilla y León ya viene informando desde hace meses.

Recogiendo el malestar de numerosos vecinos y colectivos de la comarca ante un festival que algunos llegaron a calificar como una posible "rave" encubierta y que despertó serias dudas sobre su organización y las garantías de seguridad.

Los promotores han comunicado el cambio de ubicación a través de un mensaje publicado en sus canales oficiales.

"Perder un emplazamiento tan tarde obliga a elegir: rendirse, o recordar por qué empezaste. Elegimos recordar. Un municipio en las montañas de León nos ha acogido y en lugar de reconstruir un gran festival a toda prisa estamos construyendo algo más fiel al origen de este viaje: una comunidad reunida bajo una sombra".

La organización asegura que el encuentro seguirá adelante como "un encuentro construido en torno al eclipse solar total de 2026 en España. Música, arte y ceremonia bajo la sombra de la Luna. En la línea central de la totalidad".

El Ayuntamiento de Vinuesa dijo no

El Consistorio de Vinuesa decidió no autorizar la celebración del festival al considerar que la documentación presentada por los promotores no acreditaba que el evento pudiera desarrollarse con las suficientes garantías tanto para la seguridad de las personas como para la protección del medio ambiente.

Mientras tanto, desde la Subdelegación del Gobierno en León también señalaron que no tenían constancia de la celebración del festival y recordaron que un evento de estas características debe contar con las correspondientes autorizaciones administrativas.

En la página web del Iberia Eclipse Festival, la organización defiende su experiencia asegurando que siete colectivos internacionales, con décadas de trayectoria organizando encuentros relacionados con eclipses, respaldan el proyecto.

Y aportan "experiencia festivalera europea y un instinto serio para construir mundos en los que la gente realmente quiere vivir".

Una polémica que fue creciendo

El traslado llega después de semanas marcadas por una creciente oposición vecinal.

En plena ola de calor y con buena parte del país pendiente del riesgo de incendios forestales, un colectivo de vecinos de Vinuesa y de la comarca de Pinares mostró públicamente su rechazo al evento.

Aunque la organización se presentaba como experta en la celebración de grandes encuentros internacionales, los vecinos sostenían que ese historial "no resiste el escrutinio" y que, lejos de ofrecer tranquilidad, incrementaba las dudas sobre el proyecto.

Las críticas se apoyaban también en la experiencia vivida semanas antes con el festival Motorbeach, celebrado en la misma zona.

"La preocupación vecinal se entiende por lo ocurrido semanas antes en el mismo enclave. El festival Motorbeach, celebrado del 9 al 12 de julio, se saldó con un balance de daños ambientales y cientos de denuncias, según la prensa local y colectivos ecologistas".

Además, denunciaban que "no hubo un control real del aforo, ni por parte de la organización ni del Ayuntamiento", asegurando que éste dependió de un informe presentado por la propia organización una vez concluido el evento.

Las críticas también se dirigían a la promoción del festival en un contexto especialmente delicado para el medio natural.

"Resulta cuanto menos ridículo que en una semana en la que España arde y se pide a los vecinos que no accedan a las pistas forestales, todavía haya personajes que siguen promocionando este evento en la radio, con miles de personas, como algo sostenible y sin riesgo".

Un eclipse histórico

El Iberia Eclipse Festival pretendía aprovechar un acontecimiento astronómico excepcional.

El próximo 12 de agosto de 2026, España vivirá un eclipse solar total por primera vez en más de un siglo, un fenómeno cuya totalidad apenas durará un minuto y 42 segundos, pero que atraerá a miles de visitantes nacionales e internacionales.

Finalmente, ese encuentro no tendrá lugar en tierras sorianas. El festival cambia de provincia y será León la que, si obtiene todas las autorizaciones necesarias, acoja una cita que durante semanas estuvo rodeada de una intensa polémica y que ha terminado abandonando el escenario para el que fue concebida.