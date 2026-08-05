Berlanga de Duero revive el inicio de la construcción de su emblemática colegiata 500 años después

Fachada de la colegiata de Nuestra Señora del Mercado de Berlanga de Duero JCYL

La Colegiata de Nuestra Señora del Mercado de Berlanga de Duero volverá a sus orígenes el próximo 18 de agosto.

Lo hará con una recreación histórica de la colocación de la primera piedra del templo, un acto que permitirá revivir uno de los momentos más importantes de la historia de la villa, todo ello bajo la organización de la Asociación de Amigos de Berlanga de Duero.

La representación comenzará a las 19.00 horas y estará protagonizada por la actriz Tatiana Ramos, con la colaboración de las asociaciones La Rueda y Fray Tomás, que darán vida al episodio que marcó el inicio de las obras de la colegiata hace ahora cinco siglos.

Desde la organización se hace un llamamiento a la participación ciudadana. Quienes lo deseen podrán asistir vestidos de época, contribuyendo a recrear la ambientación histórica, y también tendrán la oportunidad de colaborar en la representación con pequeñas o grandes intervenciones.

Para preparar el desarrollo del acto se convocó una primera reunión el pasado 31 de julio, a las 17.30 horas, en la Casa de la Cultura, que estuvo abierta a todas las personas interesadas en formar parte de esta iniciativa.

La recreación conmemorará un hecho histórico que tuvo lugar el 22 de junio de 1526, fecha en la que se colocó la primera piedra de la Colegiata de Nuestra Señora del Mercado.

Cartel anunciando la recreación Cedida

Aquel acto supuso el comienzo de la construcción de uno de los edificios más representativos del Renacimiento castellano, promovido por el Condestable de Castilla y su esposa María de Tovar, y diseñado por el prestigioso arquitecto Juan de Rasines.

Cinco siglos después, la colegiata continúa siendo uno de los principales símbolos del patrimonio histórico, artístico y cultural de Berlanga de Duero gracias a la armonía de su arquitectura y a la riqueza de los bienes que conserva.

Más actos

La escenificación forma parte de un programa cultural más amplio dedicado a difundir la historia y el valor patrimonial del templo. Entre las actividades previstas destaca un ciclo de conferencias impartidas por especialistas.

El pasado 25 de julio, el catedrático de Música de la Universidad de Valladolid José Ignacio Palacios Sanz ofreció la charla Órgano y organeros en la Colegiata. El 26 de agosto, la doctora en Historia del Arte Joaquina Gutiérrez abordará El Retablo de la Colegiata.

El programa continuará el 26 de septiembre con la conferencia La Colegiata, un edificio tardo-gótico trazado por los Resines, a cargo de la catedrática de la Universidad de Cantabria Begoña Alonso.

Finalizará el 24 de octubre con la intervención de la catedrática de Arte Medieval de la Universidad Complutense de Madrid Olga Pérez, dedicada a El retablo de Santa Ana y la pintura hispanoflamenca.