Detenido un vecino de Monteagudo de las Vicarías por originar un incendio forestal cuando usaba una radial

La Guardia Civil en el lugar del incendio Subdelegación del Gobierno de Soria

La Guardia Civil de Soria ha detenido a un hombre de 52 años, vecino de Monteagudo de las Vicarías, como presunto autor de un delito de incendio forestal cometido por imprudencia grave.

Los hechos se produjeron el pasado 31 de julio a las 14:48 horas en el término municipal de Monteagudo de las Vicarías, donde se originó un fuego que afectó principalmente a vegetación herbácea y arbustiva.

Las investigaciones desarrolladas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) determinaron que el incendio se inició mientras el investigado realizaba trabajos con una radial.

Radial utilizada Subdelegación del Gobierno de Soria

En la fecha del suceso se encontraba vigente la declaración de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales emitida por la Junta de Castilla y León, normativa que prohibía expresamente la realización de actividades susceptibles de generar chispas o fuego en el medio natural.

Hasta el lugar del incidente se desplazaron efectivos del Seprona y patrullas de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Almazán, junto a Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León y miembros de la BRIF de Lubia.

La rápida actuación coordinada de todos los servicios de extinción permitió controlar las llamas en sus primeras fases, evitando su propagación a una masa forestal de mayor extensión. El incendio fue catalogado con un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0.

Tras concluir las indagaciones y proceder a su detención, el Seprona ha puesto al arrestado y las diligencias correspondientes a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Almazán.