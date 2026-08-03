El PP de Soria anuncia que ha formalizado su personación en la causa de la operación Fuentona en el Ayuntamiento

Belén Izquierdo Hernández y Saturnino de Gregorio, concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Soria Grupo Municipal Popular de Soria

El Partido Popular (PP) de Soria ha anunciado este lunes, 3 de agosto, que ha formalizado su personación en la causa de la Operación Fuentona que afecta directamente al Ayuntamiento de la ciudad soriana.

Así lo ha trasladado la concejala del PP en este Consistorio Belén Izquierdo, quien ha explicado que ahora permanecen a la espera de la decisión del juez titular de la Sección de Instrucción n.º3 del Tribunal de Instancia de Soria sobre si estima la petición o precisa algún requerimiento necesario a los 'populares'.

Con esta decisión, ya anunciada hace semanas y ahora formalizada, desde el PP de Soria hacen hincapié en que "ya es una realidad" que sus servicios jurídicos se han personado en la causa que afecta al Ayuntamiento gobernado por el PSOE.

"El PP va a defender siempre los intereses de los sorianos, llegue hasta donde tenga que llegar", ha resaltado Izquierdo, quien ha matizado a su vez que no duda ni de la presunción de inocencia ni del secreto de sumario que "debe velar en este caso".

Cabe recordar que la Operación Fuentona se desencadenó el pasado mes de junio, cuando agentes de la Guardia Civil se personaron en las instalaciones del Ayuntamiento de Soria para proceder a un registro y a la incautación de material.

También hubo siete personas detenidas, entre ellas la por aquel entonces concejala del PSOE Yolanda Santos, que acabó renunciando a su acta como edil y a la afiliación al partido.

Se trata del mayor presunto caso de corrupción en la historia del Ayuntamiento de Soria, uno de los pocos bastiones socialistas en Castilla y León y que ha sido gobernado por el actual líder del PSOE en la Comunidad, Carlos Martínez, entre 2007 y 2026, hasta que cogió su acta como portavoz de su partido en las Cortes.

Detrás de la operación está la UCO de la Guardia Civil, que investiga supuestas irregularidades en contratos públicos y que ha salpicado, además de a la exconcejala Yolanda Santos, a antiguos cargos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aunque se centra en la gestión local.