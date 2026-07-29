La batalla de los vecinos de Vinuesa contra el festival Iberia Eclipse: "Tiene un historial de fallos de organización"

Logo del festival Iberia Eclipse y una imagen de Vinuesa, en un montaje de EL ESPAÑOL EE

En plena ola de calor y con buena parte de España en alerta por incendios, un colectivo de vecinos de Vinuesa y la comarca de Pinares alza la voz contra el festival Iberia Eclipse, previsto entre el 10 y el 14 de agosto en el municipio soriano.

La organización se presenta como experta en macroeventos internacionales y presume de su trayectoria. Los vecinos, sin embargo, aseguran que ese historial "no resiste el escrutinio" y se ha convertido, más que en garantía, en una fuente de inquietud.

Los promotores del Iberia Eclipse esgrimen como avales dos citas anteriores: Oregon 2017 y Texas 2024.

Pero, a juicio de este colectivo, "basta rascar un poco en esos dos festivales para encontrar un historial de fallos de organización, evacuaciones y quejas por reembolsos".

"En Oregón 2017 los accesos al recinto se saturaron durante 24 horas y, según relataron después trabajadores y asistentes en foros como Reddit y en medios especializados, la seguridad llegó a dejar de comprobar las pulseras, lo que alimentó dudas sobre el aforo real", apuntan.

Y añaden que, tras aquel evento, "el Condado de Crook endureció su ordenanza de macrofestivales, que hoy obliga, entre otras cosas, a informar del aforo cada día, a llevar un recuento permanente de entradas y salidas, y permite a las autoridades cortar el acceso si se supera la capacidad autorizada".

"En Texas 2024, el festival se canceló y evacuó horas antes del eclipse por riesgo de tormenta severa; la salida, sin embargo, colapsó las carreteras (con atascos de kilómetros a la salida del recinto) y los reembolsos fueron solo parciales (entre el 25% y el 50%)", apuntan.

Y aseguran que "en redes, cientos de asistentes describieron una organización caótica y un recinto por encima de su capacidad, en un hilo de Reddit titulado 'Texas Eclipse was hell on earth' ('Texas, el infierno en la tierra').

"El antecedente más delicado es Patagonia 2020: aquella edición siguió adelante pese al cierre de fronteras por la pandemia, y miles de compradores se quedaron sin poder asistir y sin devolución completa", denuncia este colectivo.

Y añade que "la organización ofreció recuperar apenas el 50%, y quienes no aceptaron tuvieron que reclamar por su cuenta o vía contracargo bancario".

El precedente del Motorbeach

"La preocupación vecinal se entiende por lo ocurrido semanas antes en el mismo enclave. El festival Motorbeach, celebrado del 9 al 12 de julio, se saldó con un balance de daños ambientales y cientos de denuncias, según la prensa local y colectivos ecologistas", aseguran estos vecinos.

Y señalan "un punto especialmente relevante: no hubo un control real del aforo, ni por parte de la organización ni del Ayuntamiento, que dependió de un informe aportado por la propia organización una vez finalizado el evento".

"Según la prensa local, el Ayuntamiento tendría previsto formalizar la resolución de Alcaldía el martes 28 de julio, y el asunto se abordaría en el pleno municipal del miércoles siguiente, sesión a la que se espera que asistan los promotores internacionales del festival", afirman.

Y añaden que "según la sede electrónica del Ayuntamiento de Vinuesa, el pleno está convocado para el miércoles 29 de julio, a las 20:00 h, aunque el tema no figura en el orden del día".

"Resulta cuanto menos ridículo que en una semana en la que España arde y se pide a los vecinos que no accedan a las pistas forestales, todavía haya personajes que siguen promocionando este evento en la radio, con miles de personas, como algo sostenible y sin riesgo", afirman.

"¿A qué tipo de entidades estamos cediendo el patrimonio público?", señala un vecino del colectivo.

"Ante este historial, el grupo de vecinos plantea si se somete a suficiente investigación a las empresas organizadoras de macrofestivales, y qué responsabilidad tienen las instituciones a la hora de comprobar que se cumplen los requisitos antes y durante la celebración de este tipo de eventos", zanjan.