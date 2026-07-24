Evacuadas 50 personas de un campamento juvenil de Navaleno (Soria) por un incendio forestal
Otros dos campamentos fueron desalojados, pero podrán volver a las instalaciones.
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Los servicios de Protección Civil y Emergencias han evacuado este viernes, 22 de julio, a aproximadamente 50 personas de un campamento juvenil ubicado en zona de acampada conocida como ‘La Soltilla’, en la localidad de Navaleno (Soria), a causa de un incendio forestal, que se encuentra en investigación y cuya superficie afectada está en perimetración.
Un fuego que arrancó a las 14:35 horas en el municipio y que se dio por controlado a las 16:22 horas, como ha informado la Guardia Civil.
Con motivo de este suceso fue evacuado este campamento, ubicado en zona de acampada conocida como ‘La Soltilla’, en el Monte de Utilidad Pública número 84, denominado ‘Pinar’.
Este grupo, de aproximadamente 50 personas (entre jóvenes, monitores y responsables), se encuentra en este momento en el polideportivo de Navaleno, donde Cruz Roja Soria ha montado un albergue provisional dimensionado a las necesidades.
Dado que la zona de ubicación del campamento ha dejado de cumplir las condiciones técnicas necesarias para desarrollar esta actividad, el grupo volverá a su provincia de origen, Guipúzcoa a lo largo de la tarde, si el transporte fuese posible, o en la jornada de mañana. El avituallamiento, en todo caso, está garantizado.
Además del grupo de jóvenes de este campamento, se han concentrado en el polideportivo otros dos campamentos juveniles, también ubicados en Navaleno, que sí podrán volver a sus zonas de acampada a lo largo de la tarde.
Junto al operativo INFOCAL de Castilla y León colaboran en esta actuación Protección Civil de Castilla y León, Diputación Provincial de Soria, Ayuntamiento de Navaleno, Cruz Roja y Guardia Civil, entre otros.