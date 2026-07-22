Inadmitida la querella de Vox por el presunto chivatazo a Carlos Martínez en la Operación Fuentona de Soria

El portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, junto al portavoz del Grupo Vox, David Hierro, antes de una reunión de la Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León Leticia Pérez ICAL

La querella de Vox sobre el presunto chivatazo en la Operación Fuentona ha sido inadmitida por un juzgado de Soria,

Con todo, según han confirmado fuentes del partido a EL ESPAÑOL de Castilla y León, la formación prevé recurrir a la Audiencia Provincial para que se investigue si hubo revelación de secretos sobre la entrada y registro que se efectuó a finales de junio en el Ayuntamiento de la ciudad.

Los hechos investigados se produjeron mientras Carlos Martínez, actual secretario general del PSOE de Castilla y León, era alcalde de Soria y afectan directamente a una exconcejala, que fue detenida.

El líder de la oposición manifestó en un primer momento que había sido avisado el 22 de junio de que la Guardia Civil iba a ir al día siguiente al Ayuntamiento, si bien posteriormente se rectificó la información.

El auto de inadmisión considera que la querella "no aporta indicios objetivos que permitan afirmar, si quiera de forma inicial, la efectiva comisión de un delito de revelación de secretos".

Asimismo, considera que la base fáctica de la imputación "descansa exclusivamente" en las manifestaciones públicas atribuidas a Carlos Martínez, pero "no se ofrece elemento alguno que permita determinar con precisión el alcance de dicho conocimiento, la fecha en que se produjo, la concreta información conocida, ni la fuente de que procedería".

Tampoco ve datos para concluir indiciariamente que la información proviniera de una persona obligada a guardar secreto.