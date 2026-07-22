Dos heridos tras un accidente entre un camión y un turismo en la N-122, dentro de la provincia de Soria

Dos personas han resultado heridas tras la colisión entre un camión y un turismo que ha volcado tras el impacto en el kilómetro 147 de la N-122 en la provincia de Soria, en concreto en la localidad de Alconaba.

El Centro de Emergencias del 112 recibía varias llamadas informando del siniestro.

Los alertantes informaban de que habían resultado heridos los dos ocupantes del turismo, una mujer que había salido por sus propios medios del vehículo y un varón que estaba atrapado.

Desde la sala del 112 se informaba a la Guardia Civil de Tráfico de Soria, a los Bomberos de Soria y a Emergencias Sanitarias Sacyl que movilizaba una UVI móvil, un equipo médico y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a un varón de unos 60 años que es trasladado posteriormente en UVI móvil al Complejo Asistencial de Soria y a una mujer también de unos 60 años que es evacuada al mismo centro asistencial en ambulancia soporte vital básico acompañada por un médico.