El incendio de Guadalajara está a solo cinco kilómetros de Soria, tras una noche clave para frenar su avance

El incendio forestal declarado en La Mierla (Guadalajara) mantiene en alerta a la provincia de Soria, aunque los intensos trabajos desarrollados durante la noche han permitido reducir la intensidad de las llamas en su cabeza principal.

Según la información trasladada este martes por el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Soria, el fuego se encuentra actualmente a unos cinco kilómetros en línea recta del límite provincial, si bien en algunos puntos del frente la distancia oscila entre cinco y siete kilómetros.

La evolución del incendio ha centrado la reunión celebrada a primera hora de la mañana por el Cecopi, en la que han participado la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio; el subdelegado del Gobierno; representantes de la Diputación Provincial; alcaldes de los municipios afectados y responsables técnicos del operativo de extinción.

La delegada territorial ha explicado que durante la noche se ha conseguido disminuir la intensidad del fuego gracias a la actuación coordinada entre el operativo Infocal de Castilla y León y el Infocam de Castilla-La Mancha.

"Según nos ha informado el jefe de jornada, se ha conseguido bajar la intensidad del fuego, aunque dadas las características y la anchura del frente la situación sigue siendo muy complicada", ha señalado De Gregorio.

La Junta confía ahora en aprovechar una ventana meteorológica favorable que, según las previsiones, podría mantenerse hasta aproximadamente las 11:00 horas. Durante este periodo se están concentrando los esfuerzos para consolidar las zonas estabilizadas y tratar de cerrar el sector más problemático del incendio.

Preocupa el frente oeste

El jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente en Soria, José Antonio Lucas, ha detallado que la parte este de la cabeza del incendio, la más próxima a Barcones y a la provincia soriana, se encuentra ya perimetrada y estabilizada.

Sin embargo, la principal preocupación se centra ahora en el flanco oeste, más cercano a Retortillo de Soria, donde continúan trabajando maquinaria pesada, brigadas forestales y la ELIF de Garray mediante quemas técnicas y labores de ensanche para intentar contener el avance de las llamas.

Lucas ha recordado que durante la tarde del lunes el incendio llegó a presentar un frente de unos 20 kilómetros de longitud, avanzando a gran velocidad impulsado por fuertes vientos de componente suroeste y fenómenos convectivos.

Ante ese escenario, se decidió desplegar una importante línea defensiva alrededor de los municipios de Retortillo de Soria, Barcones, Arenillas y Lumías, con la colaboración de agricultores, tractores y bulldózeres.

"Agradecemos el trabajo de todo el personal que ha colaborado en estos trabajos y de los 190 integrantes del Infocal que participaron ayer en las labores de extinción", ha destacado.

La estrategia conjunta entre Castilla y León y Castilla-La Mancha permitió además desplazar durante la noche hasta once máquinas del operativo soriano a la provincia de Guadalajara para reforzar las tareas de control del incendio aprovechando el descenso de temperaturas y el aumento de la humedad.

Evacuados en buen estado

La reunión del Cecopi también ha servido para analizar la situación de las personas evacuadas preventivamente durante la jornada del lunes.

En la residencia Sagrada Familia de Arcos de Jalón han pasado la noche los usuarios trasladados desde la residencia Virgen del Prado de Retortillo de Soria. Según ha confirmado Yolanda de Gregorio, todos se encuentran en buen estado y plenamente integrados en el centro receptor.

Además, el residente que había sido trasladado al Hospital Santa Bárbara ha recibido el alta médica, por lo que finalmente son 33 las personas acogidas en Arcos de Jalón: 31 usuarios de la residencia de Retortillo y dos vecinos del municipio con grado tres de dependencia.

Por otro lado, los 21 vecinos evacuados de Barcones han permanecido alojados en la residencia del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Almazán.

"Hemos hablado esta mañana con ellos. Han descansado, han cenado y han desayunado con normalidad", ha explicado la delegada territorial.

Municipios en alerta

Mientras el incendio sigue sin entrar en territorio de Castilla y León, las autoridades mantienen la vigilancia sobre los municipios de Retortillo de Soria, Arenillas, Barcones y Lumías, pedanía perteneciente a Berlanga de Duero.

La evolución de las condiciones meteorológicas durante las próximas horas será determinante. Los técnicos temen que, a partir del mediodía, vuelva a imponerse el viento de componente suroeste acompañado de nuevos fenómenos convectivos, un escenario similar al que favoreció el rápido avance del incendio durante la jornada anterior.

Por ello, el Cecopi continuará evaluando la situación de forma permanente y volverá a reunirse si las circunstancias lo requieren para adoptar nuevas medidas de protección de la población y decidir cuándo podrán regresar los vecinos evacuados a sus localidades.

Las autoridades insisten en que, pese a la mejora registrada durante la noche, la situación sigue siendo compleja y requiere máxima prudencia hasta que el incendio quede definitivamente controlado.