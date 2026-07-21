Alerta por contaminación en Soria: los incendios de Guadalajara y el polvo africano disparan las partículas

Puesto de Mando avanzado instalado en Barcones (Soria) para vigilar el incendio de Gaudalajara Concha Ortega ICAL

Durante la jornada de este martes, la provincia de Soria está sufriendo un episodio importante de contaminación, por partículas, como consecuencia de los incendios forestales que se están produciendo en la provincia de Guadalajara.

Esta situación podría verse agravada por un episodio de intrusión de partículas de polvo procedente de África.

Ante estas circunstancias, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental recomienda a todas las personas, y especialmente a las que tengan problemas respiratorios, que limiten al máximo las actividades al aire libre, así como el desarrollo de actividades físicas que impliquen el incremento de la frecuencia respiratoria.

Igualmente se recomienda que las actividades de los campamentos, colegios, clubes deportivos, etc., no se desarrollen al aire libre.

Por otro lado, se recomienda también en la medida de lo posible que las ventanas de los edificios permanezcan cerradas, así como los sistemas de ventilación interior forzados. Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental se hará un seguimiento de este episodio.