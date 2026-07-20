Una pareja de 65 años se estrella con un ultraligero en el monte Valonsadero de Soria
El hombre y la mujer permanecían conscientes tras el accidente y fueron trasladados al hospital con posibles fracturas.
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Dos personas resultaron heridas este domingo al sufrir un accidente el ultraligero en el que viajaban por el monte Valonsadero, en Soria.
Se trata de un hombre y una mujer, ambos de 65 años, que permanecían conscientes tras el impacto. Los dos presentaban distintas lesiones y posibles fracturas.
Los servicios sanitarios los atendieron en el lugar antes de trasladarlos a un centro hospitalario, donde quedaron ingresados para someterse a una valoración más completa.
Hasta la zona se desplazaron también efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y agentes de Seguridad Ciudadana.
Por el momento, no han trascendido las causas del accidente.