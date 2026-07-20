Una pareja de 65 años se estrella con un ultraligero en el monte Valonsadero de Soria

Estado en el que quedó el ultraligero que se estrelló en Soria Subdelegación del Gobierno en Soria

Dos personas resultaron heridas este domingo al sufrir un accidente el ultraligero en el que viajaban por el monte Valonsadero, en Soria.

Se trata de un hombre y una mujer, ambos de 65 años, que permanecían conscientes tras el impacto. Los dos presentaban distintas lesiones y posibles fracturas.

Los servicios sanitarios los atendieron en el lugar antes de trasladarlos a un centro hospitalario, donde quedaron ingresados para someterse a una valoración más completa.

Hasta la zona se desplazaron también efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y agentes de Seguridad Ciudadana.

Por el momento, no han trascendido las causas del accidente.