La Diputación de Soria prepara evacuaciones ante el avance descontrolado del incendio de Guadalajara

Labores de control del fuego en el incendio de La Mierla durante la tarde del domingo. Plan Infocam

La Diputación de Soria ha activado este lunes un dispositivo preventivo ante el avance del incendio forestal de La Mierla, en Guadalajara, que continúa fuera de control y podría aproximarse a Retortillo, Arenillas y Barcones.

La institución provincial ha comenzado a preparar una posible evacuación, además de movilizar maquinaria, camiones cisterna y efectivos de los parques de bomberos de San Esteban de Gormaz y El Burgo de Osma.

La medida responde a la gravedad de un fuego que ya ha calcinado más de 26.000 hectáreas, ha obligado a evacuar 32 municipios y mantiene a unas 1.200 personas fuera de sus casas.

El director técnico del dispositivo, Juan José Fernández, ha reconocido que el incendio está “fuera de capacidad de extinción” y todavía “muy lejos” de poder darse por controlado.

Las llamas han llegado a saltar cortafuegos de hasta 40 metros, mientras el viento, las altas temperaturas y el humo dificultan los trabajos.

Por ello, el operativo aplica una estrategia defensiva centrada en proteger los núcleos habitados y contener el avance del fuego.

Maquinaria y bomberos en alerta

La Diputación mantiene un seguimiento constante de la situación junto a los servicios de emergencia y los ayuntamientos de la zona.

Ha movilizado una motoniveladora para abrir y reforzar cortafuegos, un camión mixto y dos camiones cisterna.

También permanecen preparados los bomberos de San Esteban de Gormaz y El Burgo de Osma.

Además, ha pedido la colaboración de los agricultores de Retortillo, Arenillas y Rello para realizar trabajos de perimetrado con maquinaria agrícola y crear barreras de protección frente a las llamas.

Los alcaldes de Retortillo, Arenillas y Barcones han recibido la indicación de extremar la precaución y seguir las instrucciones de Protección Civil.

Espacios para una posible evacuación

Aunque todavía no se ha ordenado ningún desalojo en Soria, la Diputación ha comenzado a preparar recursos por si fuera necesario evacuar alguno de los tres municipios.

Servicios Sociales ha activado un protocolo para atender a las personas usuarias de ayuda a domicilio, especialmente a quienes tengan dificultades para abandonar sus viviendas.

La Residencia de El Burgo de Osma mantiene plazas reservadas para posibles traslados.

También se han previsto espacios en Berlanga de Duero, entre ellos el albergue y el polideportivo municipal.

La institución ha pedido calma y colaboración a los vecinos, así como seguir únicamente las indicaciones de las autoridades mientras continúa la vigilancia sobre la evolución del incendio.