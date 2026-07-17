Investigan incumplimientos en el Motorbeach de Vinuesa tras contabilizar 435 denuncias y 21 diligencias

Imagen de la evacuación de la joven que resultó posteriormente fallecida en el Motorbeach Festival de Vinuesa (Soria) Subdelegación del Gobierno

Las administraciones implicadas en la celebración del Motorbeach 2026 investigan posibles incumplimientos durante el desarrollo del festival, que habría superado las condiciones y dimensiones recogidas en la documentación presentada por el promotor.

El balance provisional de la actuación de la Guardia Civil se sitúa en torno a 435 denuncias administrativas y 21 diligencias por presuntos delitos contra la seguridad vial, mientras la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y la Junta de Castilla y León tramitan actuaciones para determinar las posibles afecciones y las medidas de restauración que correspondan.

La Subdelegación del Gobierno en Soria acogió hoy una reunión de coordinación entre las administraciones que emitieron informes o concedieron autorizaciones para el evento, con el objetivo de analizar las incidencias registradas, delimitar las competencias de cada organismo y coordinar las posibles actuaciones administrativas, sancionadoras o de restauración.

El encuentro comenzó con las condolencias trasladadas por el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, en nombre de las instituciones a la familia y allegados de la joven de 24 años, natural de Asturias, que falleció después de resultar herida de extrema gravedad en un siniestro de motocicleta ocurrido el viernes en el interior del recinto.

Las instituciones coincidieron en que el desarrollo real del festival habría superado las condiciones y dimensiones recogidas en la documentación presentada por el promotor.

La previsión comunicada para organizar el dispositivo de seguridad pública se situaba en torno a 4.000 personas, mientras que los datos disponibles apuntarían a una afluencia superior.

También se habría destinado a las acampadas una superficie mayor de la inicialmente prevista y algunas podrían haberse extendido fuera de los espacios delimitados y alcanzado zonas del vaso del embalse integradas en el dominio público hidráulico.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, explicó que el dispositivo de seguridad pública, a través de la Guardia Civil y la Jefatura Provincial de Tráfico, se planificó conforme a los datos y documentos remitidos por la organización.

Asimismo, señaló que la Guardia Civil recibió la documentación necesaria para la planificación operativa el martes por la tarde, cuando el evento comenzaba el jueves por la mañana, un margen que consideró insuficiente para preparar un dispositivo adaptado a una concentración que habría presentado unas dimensiones y características distintas de las declaradas.

Los agentes observaron desde los primeros momentos una situación de presunto descontrol, con numerosas motocicletas circulando supuestamente en condiciones irregulares, menores conduciendo vehículos, acampadas fuera de los espacios permitidos, ocupación de terrenos protegidos y conductas de riesgo para las personas y el medio natural.

La Guardia Civil habría constatado además la presencia de una sola persona de seguridad privada para un recinto con varios miles de asistentes.

435 denuncias y 21 diligencias

El balance provisional asciende a unas 435 denuncias administrativas y 21 diligencias por presuntos delitos contra la seguridad vial. La mayoría de las denuncias estuvieron relacionadas con infracciones de tráfico y motocicletas que carecían de matrícula, permiso de circulación, seguro obligatorio o ITV en vigor.

También se realizaron actuaciones relacionadas con drogas, armas, desobediencia, acampadas no autorizadas, afecciones a la cubierta vegetal, embarcaciones y motos de agua.

Por su parte, la CHD formuló una denuncia por los distintos incumplimientos detectados en relación con su autorización.

Las inspecciones posteriores habrían constatado incumplimientos especialmente relacionados con las zonas balizadas, cuyos límites podrían haber sido rebasados por acampadas, circulación de vehículos y otras actividades.

El organismo de cuenca realizó esta semana una nueva visita para evaluar los daños causados en el dominio público hidráulico y prepara un informe que se incorporará al expediente para cuantificar las posibles afecciones y el coste de su reparación.

La CHD también recibió las denuncias formuladas por la Guardia Civil que corresponden a su ámbito sancionador.

La Junta de Castilla y León, por su parte, evaluó las afecciones ambientales mediante la comparación del estado de los terrenos antes y después del festival.

Las inspecciones realizadas dieron lugar al levantamiento de actas que servirán de base para las denuncias y expedientes sancionadores que puedan corresponder.

Las administraciones con competencias sancionadoras dirigirán sus actuaciones hacia el promotor del festival, responsable de desarrollar la actividad conforme a las condiciones autorizadas, aunque la eventual determinación de responsabilidades se realizará dentro de cada expediente.

La limpieza inicial de la zona ya se ha efectuado y han comenzado actuaciones preliminares de recuperación, pero la Junta advirtió de que será necesario un proyecto técnico que establezca las medidas de restauración, los plazos y el coste, que deberá repercutirse a quien resulte responsable de los daños.

El alcalde de Vinuesa aseguró que, de haber conocido previamente las verdaderas dimensiones y características del evento, el Ayuntamiento no lo habría autorizado, y anunció que “el Motorbeach no volverá a celebrarse en Vinuesa”.

La reunión abordó también el evento Iberia Eclipse 2026, anunciado para agosto en el entorno del embalse de la Cuerda del Pozo. La CHD señaló que ha solicitado conocer la identidad jurídica del promotor sin que esta cuestión se haya aclarado suficientemente y mantiene actualmente una posición contraria a autorizar el uso del dominio público hidráulico.

La Junta añadió que no puede plantearse la autorización de otro acontecimiento en los mismos terrenos mientras no se haya definido y ejecutado correctamente la restauración de los daños causados por el Motorbeach.

Las administraciones consideran necesario cerrar primero la evaluación de las afecciones, la restauración del entorno y la exigencia de las responsabilidades que puedan derivarse del festival.