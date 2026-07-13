El Motorbeach en Vinuesa: de la diversión a la tragedia con la muerte de una joven de 24 años y varios accidentes

Rescate de la joven asturiana que fallecía tras un accidente en el Motorbeach de Vinuesa. Fotografía: Subdelegación del Gobierno en Soria.

El Motorbeach de Vinuesa, evento motero que se ha celebrado en la localidad soriana del 9 al 12 de julio y que pretendía convertirse en tres días de diversión y en un santuario donde el metal, la gasolina y el espíritu libre escribieran su propia sinfonía, se tornó en desgracia.

Todo después de que se confirmara, este sábado, 11 de julio, la muerte de la joven de 24 años, natural de Asturias, que resultó el viernes gravemente herida tras sufrir un accidente de moto dentro del recinto del Motorbeach Festival, en la localidad soriana de Vinuesa.

La Subdelegación del Gobierno en Soria ha informado a EL ESPAÑOL de Castilla y León que la Guardia Civil está investigando lo ocurrido, pero ha añadido que “no hay más personas involucradas”, en el fatal suceso que marcó el desarrollo del evento.

El fatal accidente

La sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibía una llamada en la que solicitaban ese viernes asistencia sanitaria para la mujer, asturiana y de 24 años, que se encontraba inconsciente tras sufrir el siniestro dentro del recinto del festival.

Tras recibir el aviso, el 112 movilizó a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de emergencias sanitarias de Sacyl, que desplazaron un helicóptero medicalizado al lugar.

La joven fue evacuada en estado muy grave al Hospital de Burgos donde no se podía recuperar de sus heridas y fallecía finalmente este sábado, 11 de julio.

La Guardia Civil mantuvo desplegado un dispositivo de seguridad constante a lo largo de la celebración del Motorbeach 2026, que reunió durante estos días, hasta ayer domingo 12 de julio a numerosos asistentes en el municipio soriano.

Ayer, a eso de las 17:00 horas, la actividad finalizaba de un evento que pasó de la diversión a la tragedia con la muerte de la joven de 24 años.

Más accidentes

La Sala de Operaciones del 112 recibía, a lo largo del fin de semana, varias llamadas que solicitaban asistencia de los servicios de emergencia para intervenir en diversos accidentes más durante la celebración del festival de motos que se desarrollaba en Vinuesa, Soria.

En todos los casos se daba traslado de la información a la Guardia Civil de Tráfico de Soria, y en cinco de ellos han intervenido medios de Emergencias Sanitarias Sacyl.

El suceso de la joven que falleció tuvo lugar minutos antes de las 15:52 horas de la tarde del viernes.

En la noche del sábado al domingo, como apuntaba el 112, a las 3:51 varias llamadas solicitaban asistencia para un joven que se encontraba inconsciente tras sufrir una caída.

Acudía la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias- Sacyl que enviaba un soporte vital básico, personal médico del Punto de Atención Continuado (PAC) de Covaleda y una unidad medicalizada de emergencias (UME) que trasladaba a un varón joven al Complejo Asistencial de Soria.

A las 5:11 horas se comunicaba que un varón de mediana edad había sufrido una caída y se ha fracturado la pierna. Acuden Guardia Civil de tráfico y Emergencias sanitarias – Sacyl.

En la mañana del sábado se recibieron dos avisos que fueron atendidos por otros medios y el viernes se atendieron un total de tres avisos.