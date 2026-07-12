Una famosa creadora de contenido admite que pasó "miedo" durante el Motorbeach: "Se ha desmadrado"

Opinión de la creadora de contenido Aitanaful sobre el Motorbeach de Vinuesa (Soria)

La creadora de contenido Aitanaful ha asegurado que pasó "miedo" durante su estancia en el Motorbeach Festival 2026.

Además, la joven ha afirmado que el evento "se ha desmadrado" tras el accidente mortal de una mujer de 24 años, ocurrido el viernes en el recinto de Vinuesa (Soria).

La influencer, que abandonó el festival antes de su finalización por "asuntos personales", ha difundido un vídeo en el que relata su experiencia como asistente y expresa una valoración muy crítica sobre las condiciones de seguridad que, según sostiene, encontró durante el evento.

Su testimonio se produce después de que la Subdelegación del Gobierno en Soria confirmara el pasado sábado el fallecimiento de la joven asturiana de 24 años que resultó gravemente herida tras sufrir un accidente de motocicleta en el interior del recinto del festival.

Paralelamente, la Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones tanto sobre las circunstancias del siniestro como sobre el cumplimiento por parte de la organización de las condiciones establecidas en las autorizaciones administrativas concedidas para la celebración del evento.

"No se veía nada"

En el vídeo, grabado ya fuera del festival y mostrando que se había quitado la pulsera de acceso, Aitanaful explica que decidió contar públicamente su experiencia porque considera necesario exponer lo que vivió "desde dentro".

Según relata, una de las situaciones que más le preocupó fue el recorrido entre la zona de conciertos y el área de acampada, donde afirma que la escasa visibilidad obligaba a desplazarse utilizando linternas.

La creadora asegura que los asistentes caminaban por los mismos espacios utilizados por las motocicletas y sostiene que no existían recorridos suficientemente delimitados para los peatones.

En su opinión, esa circunstancia generaba una constante sensación de inseguridad entre los asistentes.

"No se veía nada" y "sientes que no tienes escapatoria", afirma al describir los desplazamientos nocturnos entre los distintos espacios del festival.

La también youtuber relata que algunos asistentes decidieron abandonar determinadas zonas debido a la gran cantidad de polvo en suspensión.

Y asegura haber visto a personas con dificultades para respirar tras permanecer en áreas de paso de motocicletas, donde, según su testimonio, la acumulación de polvo era especialmente intensa.

Aitanaful rechaza además las críticas que, según indica, han recibido algunos creadores de contenido por su presencia en el festival.

La joven subraya que acudió al Motorbeach como "una usuaria más", que pagó su propia zona de acampada y que permaneció alojada dentro del recinto como el resto de asistentes.

Y además aclara que nunca había acudido anteriormente al evento y que decidió asistir después de conocer los comentarios positivos de otras personas que destacaban el ambiente y la organización de ediciones anteriores.

La influencer asegura que su intención era disfrutar del festival y generar contenido para sus redes sociales, pero sostiene que la experiencia terminó siendo muy distinta a la esperada.

En su relato insiste en que acudió convencida de que encontraría un ambiente festivo y seguro y lamenta que, a su juicio, la situación terminara deteriorándose.

"Yo personalmente hubiera cerrado directamente el evento"

Tras conocerse el fallecimiento de la joven accidentada, Aitanaful afirma que, desde su punto de vista, la organización debería haber suspendido inmediatamente la celebración del evento.

"Yo personalmente hubiera cerrado directamente el evento", señala, al tiempo que recuerda que siempre ha defendido la importancia de actuar "con cabeza" cuando se utiliza una motocicleta.

La creadora explica que era consciente del carácter lúdico del Motorbeach y de que se trata de una cita concebida para reunir a aficionados al motociclismo y disfrutar de distintas actividades.

Sin embargo, asegura que "no sabía que se iba a descontrolar tanto" y considera que la situación terminó superando lo que esperaba encontrar.

Pese a las críticas formuladas, Aitanaful distingue entre la organización y los asistentes.

La joven destaca especialmente el trato recibido por parte de quienes se acercaron a saludarla durante el festival y asegura que ese es el principal recuerdo positivo que conserva de su paso por el Motorbeach.

"Me llevo el cariño de mi gente", afirma, en referencia a las muestras de afecto recibidas.

La creadora concluye su valoración señalando que la idea del festival le parece "brutal", aunque considera que la edición de este año "no ha salido bien".

A su juicio, "no se han hecho bien las cosas" y entiende que las personas con visibilidad pública tienen la responsabilidad de expresar su opinión cuando consideran que se han producido situaciones que afectan a la seguridad.

Supera las 400 denuncias

Sus declaraciones coinciden con el incremento de las actuaciones desarrolladas por la Guardia Civil durante el dispositivo especial desplegado en Motorbeach 2026.

Solo durante la jornada del sábado los agentes formularon 101 nuevas denuncias en materia de tráfico, además de varias relacionadas con embarcaciones, motos de agua, consumo de drogas, desobediencia y un presunto delito contra la seguridad vial por alcoholemia positiva.

El balance provisional supera ya las 400 denuncias administrativas desde el inicio del festival.

Aproximadamente 380 corresponden a infracciones de tráfico o relacionadas con las condiciones administrativas de las motocicletas.

El resto incluye denuncias por tenencia de drogas y armas, acampadas no autorizadas, afecciones al medio natural, desobediencia e infracciones vinculadas con embarcaciones y motos de agua.

Asimismo, la Guardia Civil ha instruido desde el comienzo del evento diligencias por 21 presuntos delitos contra la seguridad vial y mantiene abiertas las investigaciones para comprobar si la celebración del Motorbeach respetó las condiciones fijadas en las autorizaciones concedidas por las administraciones competentes.

El objetivo de estas actuaciones es determinar si existieron posibles incumplimientos y, en su caso, depurar las responsabilidades que pudieran derivarse en materia de seguridad de las personas, seguridad vial, seguridad ciudadana y protección del medio ambiente.