Muere la joven de 24 años herida en un accidente de moto dentro del Motorbeach de Vinuesa

Momento del accidente en el Motobeach de Vinuesa Subdelegación del Gobierno en Soria

La Subdelegación del Gobierno en Soria ha confirmado este sábado el fallecimiento de la joven de 24 años, natural de Asturias, que resultó gravemente herida el viernes tras sufrir un accidente de moto en el interior del recinto del Motorbeach Festival, en Vinuesa.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación sobre el siniestro y también analiza si el desarrollo del evento se ajustó a las condiciones establecidas en las autorizaciones concedidas.

El accidente se produjo alrededor de las 15.52 horas del viernes.

La sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibió una llamada en la que se solicitaba asistencia sanitaria para una mujer que se encontraba inconsciente tras sufrir un siniestro dentro del recinto del festival.

Las primeras informaciones facilitadas por los testigos apuntaban a que en el accidente se habían visto implicados una motocicleta y un turismo en un circuito situado en el acceso a la carretera SO-811.

Tras recibir el aviso, el 112 movilizó a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de emergencias sanitarias de Sacyl, que desplazaron un helicóptero medicalizado.

La joven fue evacuada en estado muy grave hasta un centro hospitalario de Burgos, pero finalmente no ha sobrevivido.

Paralelamente, la Guardia Civil mantiene desplegado el dispositivo de seguridad con motivo de la celebración del Motorbeach 2026, que reúne estos días a numerosos asistentes en el municipio soriano de Vinuesa.

Durante la jornada del viernes, los agentes formularon 179 denuncias en materia de tráfico e instruyeron diligencias por 16 presuntos delitos contra la seguridad vial.

Además, durante esa misma jornada se registraron cuatro denuncias por tenencia de drogas, una por porte de arma blanca, otra por desobediencia y dos actuaciones relacionadas con motos de agua.

El dispositivo ya había desarrollado una intensa actividad desde el inicio del festival.

El jueves, coincidiendo con la apertura del evento, la Guardia Civil inspeccionó 65 motocicletas, unas actuaciones que derivaron en alrededor de un centenar de denuncias administrativas.

La mayoría correspondían a vehículos que circulaban sin placa de matrícula o sin permiso de circulación, así como a motocicletas matriculadas que carecían del seguro obligatorio o de la ITV en vigor.

Ese mismo día también se instruyeron diligencias por cuatro presuntos delitos contra la seguridad vial relacionados con menores que conducían sin la habilitación correspondiente.

A ello se sumaron seis denuncias por acampadas no autorizadas, otras seis por tenencia de drogas, dos por tenencia de armas y una actuación por afectar a la cubierta vegetal en una zona de monte.

La Guardia Civil ha informado asimismo de que ha abierto diligencias para recopilar toda la información relativa al desarrollo del Motorbeach y comprobar si la organización cumplió las condiciones fijadas en las autorizaciones otorgadas por las administraciones competentes.

El objetivo de estas actuaciones es determinar, en su caso, posibles responsabilidades derivadas de incumplimientos que hubieran podido afectar a la seguridad de las personas, la seguridad vial, la seguridad ciudadana o la protección del medio ambiente.

Por otra parte, tres asistentes al festival han denunciado ante la Guardia Civil el robo de sus respectivas motocicletas durante la celebración del Motorbeach. Estas denuncias se encuentran igualmente bajo investigación por parte de los agentes.