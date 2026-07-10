Evacuada en estado muy grave una joven tras sufrir un accidente de moto en el Motorbeach Festival

Imagen de archivo de un helicóptero de Sacyl. EL ESPAÑOL de Castilla y León

Una joven de 24 años ha tenido que ser evacuada, en estado muy grave, tras sufrir un accidente de moto en el interior del recinto del Motorbeach Festival, en Vinuesa (Soria).

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Soria, la víctima ha sido trasladada en helicóptero hasta un centro sanitario para ser atendida.

El suceso, tal y como ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, ha tenido lugar sobre las 15:52 horas, cuando han solicitado asistencia sanitaria para la mujer que se encontraba inconsciente.

Las primeras informaciones facilitadas por los testigos a la sala de operaciones del 112, en el incidente se habrían visto involucrados tanto la motorista como un turismo en un circuito en el acceso SO-811.

El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de emergencias de Sacyl, que movilizaron un helicóptero medicalizado.

Por el momento, se desconocen más datos sobre el incidente, ni de su estado, más allá de que está muy grave, ni de las circunstancias del siniestro.